Advarer mod svindel

Fuskerne lever i bedste velgående på de sociale medier.

Senest er det instruktør, skuespiller og forfatter Hella Joof, der har været hovedpersonen i et fupnummer til at lokke penge ud af folk.

Det skriver hun selv på det sociale medie Instagram.

En Facebook-side med navnet Denmark Music Concerts har nemlig annonceret, at de står bag nogle foredrag med Hella, der sendes live.

Det er dog langtfra rigtigt, fortæller den populære instruktør på Instagram.

'Det her er svindel og uden min tilladelse,' skriver hun indledningsvist i en story, hvor hun har lagt billedet af arrangementet op til sine følgere.

Slår helt fast

Hella gør det dog klart i sin story, at der skam kommer et foredrag, men at det ikke har noget at gøre med den falske reklame på det sociale medie.

'Facebook-siden er svindel. Jeg holder foredrag, men de bliver ikke livestreamet,' lyder det.

Hella er aktuel med foredraget 'Mit liv som hun', men billetterne kan altså kun købes gennem Ticketmaster og ikke via den falske gruppe, som der er i omløb på de sociale medier.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Hella Joof, men hun er i skrivende stund ikke vendt retur.