Advokat om rejsekonge: En sag mod Spies er forældet

Unge ansatte under rejsekongen Simon Spies, der i 60'erne og 70'erne blev betalt for seksuelle ydelser og voldshandlinger mod sig, har krævet en undskyldning fra Spies-koncernen for de ting, de dengang blev udsat for.

En undskyldning er ofte det vigtigste for den slags ofre. Og det er også det eneste, de skal regne med at kunne få. Det siger advokat i socialret Mads Pramming.

Simon Spies' vilde liv: Stemplet som nazist

For der vil ikke være noget at hente i en eventuel erstatningssag, siger advokaten, som tidligere har repræsenteret blandt andet Godhavnsdrengene og de såkaldte eksperimentbørn fra Grønland.

- Man kan ikke stille Spies-koncernen over for noget juridisk, fordi sagen vil være forældet, siger han.

- Der er forskellige forældelsesfrister, alt efter hvad sagen drejer sig om. Men lige meget, hvilken hylde den her sag kunne lande på, vil den falde på en forældelse, siger han.

Annonce:

De tidligere ansatte var mellem 15 og 18 år, da overgrebene fandt sted.

Sagen om Simon Spies' såkaldte morgenbolledamer er velkendt. Men den er igen blevet aktuel, fordi en række tidligere ansatte for nylig har stået frem i en dokumentar på DR.

Når advokat Mads Pramming de seneste år har førte sagen for Godhavnsdrengene, lå sagen om overgreb også mere end 50 år tilbage. Forskellen er her, at det var en sag mod staten, forklarer han.

- I sager, hvor børn bliver udsat for overgreb, og hvor sagen bliver ført mod staten eller myndigheder, så er der ikke nogen forældelsesfrist, siger han.

Af samme grund påpeger advokaten, at det kunne være interessant at se på, om nogen myndighedspersoner - eventuelt politiet - har kendt til, hvad der foregik.

Hvis det kan bevises, at der har været nogen former for advarsler, vil der godt kunne løftes en erstatningssag - rettet mod staten.

Annonce:

- I dag synes jeg, det er mærkeligt at se, hvor meget af det her, der har foregået i tilsyneladende fuld offentlighed, og jeg tænker, at det var noget, der burde være grebet ind over for dengang, siger Mads Pramming.

- Men det handler også om, om de her nu voksne kvinder har deres vrede og uretfærdighed rettet den vej. Om de tænker, at staten har svigtet dem, eller om det alt sammen er rettet mod Spies, siger advokaten.

Han understreger, at den anerkendelse, der ligger i en undskyldning, har været det vigtigste for alle dem, han har ført sager for - ikke pengene.