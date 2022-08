Ægteskabet holdt ikke: Anne Linnet skal skilles

Den danske sangerinde Anne Linnet, 69, skal skilles fra sin kone i gennem næsten tre år, Kathrine Kjær.

Parret blev gift 21. december 2019, men har været kærester i fem år.

Men nu er det slut. Det skriver Anne Linnet og hendes kommende ekskone begge i enslydende stories på Instagram.

'Kære alle. Kathrine og jeg har haft fem fine og fantastiske år sammen, men vi har i et stykke tid været enige om at gå hver til sit. Vi nærer fortsat stor omsorg for hinanden, og vi vil også fremover være en del af hinandens liv. Kærlig hilsen Kathrine og Anne', skriver parret i en meddelelse.

Skal skilles fra tredje gang

Det er Anne Linnets tredje ægteskab, der nu går i stykker.

Hun har tidligere været gik med jazzsaxofonisten Holger Laumann mellem 1974 og 1985 med hvem hun fik børnene Eva og Jan Martin, som siden har skiftet navne til Evamaria og Marcus.

I 1988 fik hun sønnen Alexander med Mads Buhl Nielsen, men de blev aldrig gift. Barnet skulle senere vokse op og blive til sangeren Xander.

I 2010 indgik Anne Linnet registreret partnerskab med den dengang 23-årige Tessa Franck. De fik sammen børnene Isolde Elisabeth og Nemo, inden de gik fra hinanden i 2013.

Fire år senere mødte Anne Linnet 38 år yngre Kathrine Kjær, som hun altså nu skal skilles fra.

Ekstra Bladet har kontaktet Anne Linnet for at høre, om hun vil uddybe bruddet. Hun er dog ikke vendt tilbage i skrivende stund.