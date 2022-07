Ændret i al hast: Lagt ned af corona

Det blev ikke ligefrem det glædelige gensyn med Mille Dinesen, Stephania Potalivo og resten af holdet fra 'Jagtsæson', som skuespiller Lærke Winther havde håbet på.

For kort efter, at Winther var mødt ind, måtte skuespilleren tage hjem igen.

- Det var jo rigtig sjovt at komme på arbejde første dag og opdage, at jeg havde fået corona og måtte gå hjem igen, lød det sarkastisk fra Winther til Her og Nu.

At Lærke Winther løb ind i en omgang corona betød, at hele produktionsplanen i al hast måtte laves om, så optageperioden ikke overskred de seks uger.

Lærke Winther, Mille Dinesen og Stephania Potalivo spiller alle med i 'Jagtsæson 2'. Foto: Philip Davali

Til ugebladet fortæller Lærke Winther, at det var anden gang, hun tog en omgang med corona, og at det ikke har været en lige så slem omgang som første gang.

Men selvom anden omgang med corona ikke var lige så slem, så var det, for at bruge skuespillerens egne ord: 'lidt op ad bakke at starte på'.

Trods corona så får 'Jagtsæson 2’ premiere til oktober næste år. Filmen har - ligesom i den første 'Jagtsæson' skuespillerne Mille Dinesen, Stephania Potalivo og Lærke Winther i hovedrollerne.

