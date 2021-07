Ærgerligt nyt for Kessler

Den tidligere elitebokser Mikkel Kessler ser ud til at være blevet ramt på pengepungen af coronakrisen.

Ifølge det nyligt offentliggjorte regnskab i Kesslers selskab Cohebo Holding ApS var fortjenesten i 2020 væsentligt ringere, end den var i 2019.

For 2020 kan selskabet fremvise et resultat på 436.000 kroner, mens overskuddet i 2019 var 1.342.847 kroner og dermed lidt over 900.000 kroner større.

Også i selskabet Jambo ApS, hvor direktionen består af Mikkel Kessler og hans kone, Lea Hvidt Kessler, er overskuddet for 2020 markant mindre end for 2019.

I 2019 kunne de i selskabet fremvise et resultat på 1.099.657 kroner, mens det for 2020 er nede på 369.963 kroner.

Penge på kistebunden

Af regnskabet fremgår det da også, at man i selskabet har holdt igen med udgifter til personale. Således har udgifter til lønninger, pensioner og øvrige personaleomkostninger i 2020 i alt beløbet sig til 122.890 kroner.

Det fremgår af beskrivelsen af selskabet, at dets primære formål er 'at drive virksomhed ved medvirken til tv-produktioner, sponsorater, salg af rettigheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed'.

Dermed kan antages, at coronakrisen har haft en betydning for muligheden for indtjening.

Familien Hvidt Kessler har dog stadig penge på kistebunden i selskabet.

Egenkapitalen er vokset fra 2.495.776 kroner i 2019 til 2.865.739 kroner i 2020.