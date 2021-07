Ærlig 'bonderøven': Ser ikke børnene nok

Frank Erichsen, der er kendt som 'bonderøven', lever et travlt liv, hvor der ikke altid er den nødvendige tid til børnene

Når Frank Erichsen toner frem på skærmen i DR-programmet 'Frank & Kastaniegaarden', har han altid gang i adskillige projekter.

Derfor kan det også være svært for 'bonderøven' at få tid til at samle sig om de sysler, hans børn, Johan og Alma, har gang i i det daglige.

Det fortæller han i Radio4-programmet 'Drømmesengen', hvor han er ugens gæst.

Her stiller vært Katrine Hedegaard ham spørgsmålet, om han ser sine børn nok.

- Nej, ikke så meget, som jeg burde. På den måde falder æblet nok ikke så langt fra stammen. Som sagt er mit hoved drevet af hele tiden at tænke på alt det, jeg har gang i, og jeg synes, det er usædvanligt svært at sætte sig ned og lege med Lego og gå ind i legen på mine børns præmis, siger han i programmet og fortsætter:

- Fordi jeg gerne vil være sammen med mine børn og have noget med min familie, har det handlet om at drive dem alle sammen ud i det, der foregår her på gården, fordi det er der, jeg kan holde fokus.

Frank Erichsen har altid travlt med projekter på gården. 'Frank & Kastaniegaarden' kan ses på DR TV. Foto: DR/Peter Wath

Så ikke meget til forældre

Samtalen i programmet udspringer af en snak om Frank Erichsens egne forældre, der havde utrolig travlt, da han var barn, hvor de måtte passe to fuldtidsstillinger ved siden af arbejdet på gården i Sønderjylland.

- Mine forældre og jeg er meget forskellige på rigtig mange punkter. Deres afsæt og deres billede på verden er helt anderledes, end der hvor jeg er havnet. Når man køber landbrug først i 80'erne, har det den konsekvens, at man sidder med en gæld med en tårnhøj rente, fortæller han og fortsætter:

- Og det sætter selvfølgelig sit præg på, hvordan sådan en barndom bliver. Min bror og jeg har aldrig manglet noget, men jeg som jeg plejer at sige, så vi bare ikke så meget til vores forældre.

Barndommens fokus på at få enderne til at mødes har haft stor betydning for Frank Erichsens egen tilgang til livet. Forældrene har dog altid støttet ham - også økonomisk.

- Der er aldrig blevet stillet spørgsmålstegn ved de beslutninger, jeg har taget. Det, synes jeg, er umådeligt sejt gjort af dem. At de har stået last og brast om det i alle de år, siger han.

'Drømmesengen' sendes på Radio4 søndag, men kan høres som podcast i sin fulde længde herunder: