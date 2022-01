Ærlig Elbæk i ny bog: Åbner helt op om vildt sexliv

Uffe Elbæk holder sig ikke tilbage i bogen 'Et liv', der netop er udkommet. Politikeren fortæller ærligt om alt fra affærer, abort og et årti med onenightstands

Hvis du ikke føler, du kender Uffe Elbæk godt nok, har du rig mulighed for at komme til det nu.

Han har netop udgivet bogen 'Et liv', der giver et yderst ærligt indblik i hans liv som politiker - men i den grad også hans privatliv og sexliv igennem årene.

Politikeren tager blandt andet læserne med ind i sit første forhold til en kvinde, da han i 3. G mødte Karin, der også blev den første kvinde, han var sammen med.

'Men jeg havde aldrig været i seng med en kvinde. Hvorfor? Fordi jeg var seksuelt ambivalent. Var det drengene eller pigerne, jeg tændte på? Ikke engang overfor mig selv turde jeg rigtig sige det højt: At jeg stod med et ben i hver lejr. Hetero eller homo. Homo eller hetero. Jeg kunne ikke finde ud af det. Men heldigvis valgte Karin for mig. Efter en bytur, endte vi e-n-d-e-l-i-g i min vandseng,' skriver han i bogen og beskriver en akavet første gang i en vandseng.

Trods den knap så vellykkede første gang forblev parret sammen on/off i fem år, selvom de egentlig ikke var gode for hinanden.

Han fortryder dog på ingen måde forholdet, der gav ham hans første søn, Frej, da parret kort tid inde i en længe ventet ferie i USA opdagede, at Karin var gravid - blot et halvt år efter en tidligere abort.

Sidespring på stribe

Uffe Elbæk indrømmer i bogen, at der var flere sidespring i løbet af forholdet - fra begge parter. Han blev dybt såret, da hun til sidst gjorde det forbi, og han endte med det, han kalder en usund reaktion og besluttede, at han ikke ville ende i et afhængighedsforhold igen.

'Første halvdel af 80'erne var det derfor kvinderne, det gjaldt. Primært. Med en enkelt, men vigtig undtagelse. Efterfulgt af svingdørs-seksualitet med både kvinder og mænd i slut-80'erne. Og når jeg tænker tilbage på 90'erne, er det et årti med en lang række uforpligtende onenightstands eller kortvarige forhold med mænd,' skriver Elbæk.

Uffe Elbæk beskriver blandt andet sit korte forhold til klassekammeraten Bente, der dog havde en kæreste - et faktum, som han var ligeglad med. Under forholdet til hende mødte han Kirsten, som han også indledte et forhold til - hvilket begge kvinder ifølge ham var fuldt bevidste om.

Forholdet til Bente stoppede, og Kirsten blev han kort efter gift med - ikke lovformeligt, men for dem var det et reelt og ægte bryllup, skriver han.

Uffe Elbæk i 2019, da han annoncerede, at han ville stoppe som politisk leder for Alternativet. Foto: Stine Tidsvilde

Anerkendte homoseksualitet

I midten af 80'erne lyttede Uffe Elbæk til sin homoseksualitet, som han i flere år havde mærket, men alligevel skubbet fra sig. Det skete på en bar en sen nattetime, da han pludselig stod over for Tage, som han tog med hjem.

Problemet var dog, at han stadig var kæreste med Kirsten, men det forhold måtte stoppe.

'Denne aprilnat blev definerende for mig: Jeg gik gennem døren og så mig selv i øjnene som homo. Det her var mig. Også selvom jeg fra tid til anden stadig forelskede mig i kvinder - jeg har ikke glemt jer Bodil, Lise, Hanne og Charlotte. Men det var nu mændene, der sparkede benene væk under mig - jeg har heller ikke glemt jer Claus, Jochen, Henrik og Brian,' skriver han.

I bogen tager Uffe Elbæk læserne med ind i en heftig affære med Jochen, der både byder på sex på en vandcykel og få måneder senere i et boligkompleks langt uden for Moskvas centrum. Først morgenen efter kom en tømmermændsramt Elbæk i tanke om, at hans søn og bonussøn var alene i den anden ende af byen.

Det meget ærlige indblik i Elbæks liv betyder også, at han tager læserne med til det øjeblik i 2005, hvor han mødte Jens - den mand, han to år senere blev gift med, og som han den dag i dag stadig danner par med.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Uffe Elbæk i forbindelse med bogudgivelsen. Det har dog ikke været muligt.

'For nu skal bogen møde læserne. Og det glæder jeg mig til,' skriver politikeren i en sms og ønsker god weekend.

'Uffe Elbæk - et liv' er udkommet 28. januar på forlaget Ti vilde heste.