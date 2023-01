Ærlig kendiskok: - Det var stukket af

- Det er nok det bedste år, jeg har haft i mit liv.

Sådan lyder det fra kendiskokken Umut Sakarya, når han kigger tilbage på sit 2022.

Der er da også sket lidt - eller meget - af hvert i den tidligere 'Vild med dans'-deltagers liv i det forgangne år.

Her har han taget et grundigt kig på sin livsstil og har fået styr på spisevanerne og er blevet mere aktiv.

Og så har han gået til terapi og brugt tid på at lytte til sig selv.

I det nye år skal den tidligere 'Vild med dans'-deltager Umut Sakarya blandt andet arbejde på en ny kogebog, rejse og lave tv-optagelser. - Jeg har lært at styre en kalender, som gør, at jeg er mere effektiv end nogensinde før, siger han. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Smidt 30 kilo

Det betyder, at han har smidt næsten 30 kilo og nu kan hoppe i en mediumstørrelse i stedet for XXL.

- Jeg købte nogle bukser for et par uger siden, og de er allerede begyndt at blive for store.

- Nu har jeg fået en glæde af at leve og er meget mere produktiv, siger han.

Inden den store omvæltning kunne han mærke, at glæden manglede. Det gjorde byturene til gengæld ikke.

Faktisk var han bange for at ende som alkoholiker.

- Jeg følte, at det var stukket af, siger han.

Nu har han ikke rørt alkohol i et halvt år - og kommer heller aldrig til det igen.

Flere ændringer

Her i 2023 kommer der også til at være ret radikale ændringer, afslører Umut Sakarya. Men hvad det konkret indebærer, ønsker han dog ikke at løfte sløret for endnu.

- Jeg kommer til at lave meget mere, hvor jeg viser mere af, hvem jeg er. Ligesom jeg også har gjort en del i 2022.

- Der kommer til at være meget mere Umut, lover den succesfulde restauratør.

