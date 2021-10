Ærlig Thorning: Udfordret af børns kønsidentitet

Helle Thorning-Schmidt er glad for, at hun kan lære om flydende kønsidentitet fra sine børn

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har to børn - ikke døtre.

Det fortæller hun i et stort interview med Alt for damerne, hvor hun sætter ord på sine børns forhold til kønsidentitet og seksualitet, som hun indrømmer, at hun i starten havde svært ved at vænne sig til.

Hendes ældste barn, Johanna, der er 24 år, er panseksuel, mens Milo på 22 år hverken definerer sig som dreng eller pige. Derfor har hun også valgt at skifte navn fra Camilla til Milo, selvom hun stadig gerne vil omtales som hun.

Helle Thorning-Schmidt havde sine to børn, Johanna og Milo, med på den røde løber til Zulu Awards tidligere på året. Foto: Anthon Unger

Og det har Helle Thorning-Schmidt lært en hel del af.

- Mange i min generation er irriterede over, at nu skal man beskrive sig selv som ciskønnet og forholde sig til pronomener og det ene og det andet. Jeg har lært, at det at lære noget nyt - også selvom jeg ikke forstår det i starten - kan være positivt og udfordrende for min hjerne, siger hun i interviewet.

Helle Thorning-Schmidt, der er 54 år, fortæller desuden, at selvom hun og hendes mand, Stephen Kinnock, somme tider 'roder rundt i pronomener', er der stor forståelse fra begge børn.

Det kan være vanskeligt at tage springet og være åben om sin seksualitet og kønsidentitet. Det har Allan fra 'Landmand søger kærlighed' for nylig fortalt om til Ekstra Bladet.

Fortalte om MeToo-sag

I sin bog 'Blondinens betragtninger', der netop er udkommet, kommer Helle Thorning-Schmidt ikke bare ind på sine betragtninger om køn og feminisme.

Hun fortæller også åbent om, at hun har været udsat for sexisme og krænkende adfærd flere gange i løbet af sin karriere.

Blandt andet beskriver hun, hvordan den tidligere franske præsident beskriver hun, hvordan Valéry Giscard d’Estaing under en middag pludselig lagde hånden på hendes lår.

- Det, som er interessant ved det, er, at jeg var en voksen politiker på det tidspunkt. Det sker alle steder, lød det fra Helle Thorning-Schmidt, da Ekstra Bladet forleden mødte hende i forbindelse med udgivelsen.