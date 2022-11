Ærlig Tv-vært: - Det ville se dumt ud

Der er dømt sparejul hjemme på vejen hos tv-personligheden Thomas Skov. Efter et møde med naboerne forventer han langt mindre julelys i år i kvarteret, fordi man nemt risikerer at være 'skruebrækker', hvis man giver den gas med el-pærer, mens andre slukker dem

Han bor i et af Københavns hyggeligste kvarterer, hvor man også skal have en god slat penge op af lommen for at residere.

Men selvom beboerne ganske givet har råd i lige den del af hovedstaden, bliver ikke alt, som det plejer hjemme i Humleby på Vesterbro i København, der normalt er badet i julelys på huse, træer og buske i højtiden.

Tv- og podcastvært Thomas Skov, 36, imødegår - ligesom mange andre danskere - en jul, hvor der skal skrues lidt ned for forbruget og spares på strømmen på grund af energikrisen og den stigende inflation.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham til premiere på 'Julemandens datter 3' i Imperial, hvor vi spørger ham, om han også er påvirket af de stigende priser:

- Vi taler meget om det. Derhjemme i Humleby, hvor vi bor, er en stor del af julen altid julelyset. Det kommer der nok ikke så meget op af i år. Det bliver nok lidt mere nedskaleret end normalt. Men det skal heller ikke blive for trist det hele, siger Thomas Skov til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Man kan sige, at det godt kan se forkert ud, hvis alle andre har slukket alt lys, og man så selv er den, der brager afsted med lyset. Der har været et stort klippe-klistre-møde, hvor vi har aftalt, hvad vi gør på vejen. Men lidt lys kommer der op – det kan jeg ikke afvise, lyder det.

Humleby nederst i billedet. hvor Thomas Skov og familien bor, ligger tæt på den gamle Carlsberg-silo, der for år tilbage blev omdannet til luksuslejligheder. Foto: Morten Bjørn Jensen/POLFOTO

Ville se dumt ud

Tv-personligheden, som har tre børn med sin kone gennem otte år, Emilie Bruhn, hører dog ikke til dem, som mener, at man i den kommende højtid bør undlade at have juleudsmykning, der kræver elektricitet for at virke, i det offentlige rum.

Der florerer således forskellige meninger blandt danskerne om, hvorvidt man ved at skære ned også fra kommunernes side bør sende et signal til borgerne om, at der skal udvises en slags energi-samfundssind:

- Jeg har mere lyst til at spare andre steder. Jeg har ikke lyst til, at det skal blive for trist det hele. Men det er klart, at det ville se dumt ud, hvis man bare fyrer den af og åbner for gashanerne i de her tider, så man skal tænke lidt over, hvad man gør, mener Thomas Skov.

- Du har lige udgivet en børnebog. Er det salget af den, der skal give råd til gaver i år?

- Altså, jeg kigger på mine børn hver dag og tænker: Hvordan skal der blive til julegaver til dem, så det er ene og alene den bog, der afgør det, siger Thomas Skov med et ironisk glimt i øjet.

Thomas Skov blev gift med Emilie Bruhn, som arbejder på Danmarks Radio, i 2014. Foto: Mogens Flindt

Rundt i landet

Den næste tid byder ikke kun på salg og promovering af den nye børnebog. Skov skal således også rundt i landet med en god ven.

- Det, der står først for, ud over min bog, er, at Emil Thorup og jeg skal på turne og lave liveshows med vores podcast, og det er nyt land for os, så det glæder jeg mig rigtig meget til. At finde ud af, om det virker på scenen også.

- Det er ikke blevet testet, så det bliver en rå og brutal mødom, der skal tages 24. november. Da er der en måned til jul, og så må det briste eller bære.