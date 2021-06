Ærlig tv-vært: Han var utro

Da Olivia Salo og Joakim Meskali gik fra hinanden, fortalte parret, at det var på grund af 'uoverensstemmelser om tillid'. Nu fortæller Olivia Salo, at der var tale om længere tids utroskab

Hele Danmark kunne følge med på skærmen, da Olivia Salo fandt kærligheden med Joakim Meskali i programmet 'Love Island' i 2018. De to vendte hjem med hinanden under armen og flyttede kort efter sammen i København.

Men kærligheden brast.

Dengang lød forklaringen, at 'beslutningen er baseret på uoverensstemmelser om tillid, og derfor har jeg også valgt at sætte bremserne i,' skrev Olivia Salo på sin blog.

Men nu - mere end to år efter bruddet - fortæller den nye vært på den kommende sæson af 'Paradise Hotel' i podcasten '112 for knuste hjerter', at der faktisk var tale om længere tids utroskab.

Den 24-årige tidligere reality-deltager fortæller åbenhjertet til værten Maria Jencel om, hvordan hun følte et så stort tillidsbrud, så hun ikke troede, at hun ville komme helhjertet oven på igen.

Relevant for andre

Til Ekstra Bladet forklarer Olivia Salo hvorfor hun er åben om bruddet nu.

- Det er så lang tid siden nu, men jeg føler, at det er en relevant historie, fordi den måske kan hjælpe nogle andre, som sidder i samme situation, som jeg gjorde dengang. Ikke for at hænge ham ud, men for at fortælle, hvordan jeg havde det i den situation, og hvordan jeg kom videre i den sorg, forklarer hun.

Hun frygter ikke, at det vil ske igen, men hun kunne ikke selv blive i et forhold, hvor tilliden var blevet brudt på den måde.

- Jeg håber, at han har lært at sine fejl. Vi bliver jo alle sammen ældre. Og jeg har jo også lært af mine fejl og min naivitet, fortæller hun og forklarer, at hun ønsker ham det bedste, og at han angrede meget, da hun fandt ud af utroskaben.

Midt i tv-optagelser

For Oliva Salo kunne timingen ikke have været dårligere, da hun fik nys om utroskaben. Hun sad nemlig midt i optagelserne til 'Til middag hos' hjemme hos Anni Fønsby og skulle lige til at blive interviewet, da en besked tikkede ind i indbakken på Instagram fra en ukendt kvinde, som fortalte om utroskaben.

- Det var enormt uhensigtsmæssigt. Enormt dårlig timing, griner den 24-årige tv-vært to år efter bruddet.

Men selvom hun kan smile ad tiden efter deres brud nu, så kan det stadig vække noget i hende, når programmet bliver genudsendt.

- Det vækker noget i mig. Ikke på en dårlig måde, men mere at jeg er glad for at jeg har mødt Joakim, jeg er glad for, at der skete det, der skete, og vi fik den kærlighed ud af det, og så er det dejligt, at vi ikke er sammen mere. Vi begge har mødte nogle skønne mennesker, som vi hver især elsker, forklarer hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Joakim Meskali, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Til B.T. skriver han:

'Jeg er langt videre i mit liv og har ikke behov for at blotte private hændelser med medier eller andre, som ikke er mine tætteste.'