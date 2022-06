Ærlig Ulla Terkelsen indrømmer: - Jeg tuder over det

Tv-journalisten kan sagtens græde væk fra kameraet over de tragiske hændelser, hun ofte dækker, men bruger ikke psykolog. Terapien er i stedet blandt andet at rydde op og få lavet negle

Hun har befundet sig midt i verdens brændpunkter, dækket krig i Afghanistan fra Kabul, været tæt på terrorangreb i Paris, rejste til New York lige efter 9-11, da verden var allermest rystet, og har generelt set og oplevet forfærdelige ting kloden rundt.

Men hvordan reflekterer man over alt det sørgelige, man har set og oplevet? Er der som tv-journalist tid til eftertænksomhed, når man kommer hjem til sin stille bopæl og mærker rigtig efter - før man atter pludselig skal afsted?

Det bliver den populære, garvede tv-reporter Ulla Terkelsen blandt andet spurgt om i den nye udgave af radioprogrammet 'Portrætalbum' på Radio4, der bliver sendt i dag fredag mellem 17:05 og 19 og ellers kan høres på podcast.

Vært Anders Bøtter antager således, at det må have givet nogle knubs i den lange karriere, at hun så ofte har været tæt på død, krig og ødelæggelse. Hvordan bearbejder Terkelsen mon dét?

- Jeg har ingen psykolog. Jeg sidder i flyvemaskinen og læser aviser, sover eller tager en drink, og når jeg kommer hjem til min lejlighed i Cannes, hvor jeg bor, laver jeg en masse praktiske ting. Tjekker op på hjemmet. Jeg er tit meget nysgerrig på, om mit gamle tv mon er gået i stykker. Så vasker jeg tøj, shiner mig op, får ordnet negle, får lavet pedicure, går til frisøren og går måske ud med venner. Det er på den måde, jeg gør det, fortæller Ulla Terkelsen om sine terapeutiske rutiner efter de mere svære opgaver i udlandet.

Udenrigskorrespondenten virker tit meget stilsikker og fattet på skærmen, selv om hun ofte taler om tragiske ting. Men skinnet kan bedrage.

- Det går ikke ud over mit nervesystem. Jeg ryster ikke på hånden. Men jeg kan mærke, at jeg nogle gange ryster indvendigt, hvor jeg skal passe på, jeg ikke lyder grådkvalt. Så rømmer jeg mig og taler videre. For igen – det er jo ikke værst for mig. Det er værst for dem, der er involveret. Jeg kan sagtens få nogle følelsesmæssige chok, men ikke på et punkt, hvor det slår mig ud, siger Terkelsen i Radio4.

Kan blive fortvivlet

Hun fortæller, at hun ofte har tænkt, at enden er nær, og hun kan sagtens fælde nogle tårer i privaten over de ting, hun oplever. Seerne får det bare ikke at se.

- Jeg har tit følt, at verden gik under. Jeg kom til New York med det første transatlantiske fly, efter at luftrummet blev åbnet efter 9-11. Da troede man, verden gik under. Det troede man også 24. februar i år, da Ukraine blev angrebet. Det ved vi jo stadig ikke, om den gør. Det er jo to ting, hvor man blev fortvivlet.

- Jeg kommer tit til at tude over det, men ikke på tv. Det, synes jeg, er helt fint. Men det er ikke sådan, at jeg får dårlige nerver over det. Jeg kan godt blive meget fortvivlet, og jeg kan også have urolig søvn om natten, hvor man så vågner næste morgen og håber, det ikke er rigtigt. At det hele bare var noget, vi havde hørt, siger Ulla Terkelsen.

Verdens ældste af slagsen

Hun er efterhånden blevet 78 år gammel og er derfor på papiret for længst pensionsmoden - hvilket folk ofte bemærker. Det irriterer Ulla lidt.

- Inden folk begynder at sige noget pinligt til mig, så skynder jeg mig at konstatere, at jeg er verdens ældste udgående tv-journalist. Det ved jeg jo ikke, om jeg er, men det siger jeg. Så tager jeg ligesom dampen af det. Så behøver de ikke at spørge 'bliver du ikke træt?’, ’hvor længe har du tænkt dig at blive ved?’ og ’hvorfor er du ikke gået på pension?’.

- Der er jo mange mennesker, der et lidt ømskindede i forhold til alder. Det har jeg aldrig forstået. Det er da kun godt, at man stadig er på banen, hvis man i øvrigt kan holde det ud. Jeg er lidt mindre omkringfarende end før tiden – og dog, for jeg suser stadig meget omkring – men min grundholdning er, at så længe, der er kunder i butikken, og så længe, der er efterspørgsel på min arbejdskraft, så bliver jeg glad og munter. Jeg er meget glad og tilfreds.

Lyt til 'Portrætalbum', der er delt i to afsnit, i playeren herunder.