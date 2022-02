Ærlig 'Vild med dans'-stjerne: Ramt af depression

Katrine Bonde Halby har været hårdt ramt af depression over flere omgange. Hun har tidligere fortalt, at det var stress

Den tidligere danser i 'Vild med dans' Katrine Bonde Halby kunne til efterårets finale i underholdningsprogrammet på TV 2 fortælle til Ekstra Bladet, at hun har været hårdt ramt af stress.

Mandag var historien dog en anden i en række ærlige stories på Instagram, hvor hun fortæller, at det aldrig har været stress, der har været problemet. I virkeligheden har hun været ramt af depression både i 2010 og igen i 2020.

'Jeg har egentlig meldt ud, at jeg gik ned med stress. Jeg var åbenbart ikke klar til at åbne op om, at det var en depression', skriver hun i sin story og fortsætter:

'Det er 'nemmere' at tale åbent om stress – for det er der flere, der gør. Det er mere 'almindeligt' at tale om stress'.

Alligevel har hun altså nu valgt at bryde det tabu, hun har følt sig tynget under, og være ærlig for sine følgere om sin diagnose. Og det har kastet positive reaktioner af sig, som hun takker for i et opslag.

'Tak er kun et fattigt ord. Jeg har delt nogle meget følsomme og private stories i dag. Og den modtagelse, jeg har fået på det. Jeg er næsten tom for ord. Årh, hvor er jeg glad for, at jeg endelig fik delt med jer, det har lettet mine skuldre og min mave helt vildt', skriver hun.

Katrine Bonde dansede med Noam Halby fra Johnny Deluxe i sjette sæson af 'Vild med dans'. De blev gift i 2016. Foto: Mogens Flindt

Helt nede

Til Ekstra Bladet fortalte Katrine Bonde Halby til 'Vild med dans'-finalen i efteråret, at hendes sygdomsforløb havde taget hårdt på hende, men at hun igen var ovenpå.

- Lige nu har jeg det rigtig godt, sagde hun og fortsatte:

- Men jeg har været ramt ... Jeg måtte ned at bide lidt i græsset, og nu er jeg oppe at stå igen. Man lærer meget om sig selv i sådan en omgang.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Katrine Bonde Halby til denne artikel, men hun er ikke vendt retur på vores henvendelse.

Du kan se hele interviewet fra 'Vild med dans'-finalen i videoen herunder: