Ærlige 'Cillemouse': Troede det var corona

Snart bliver stjerneparret Cecilie Haugaard og Christopher forældre til deres første barn.

I den forbindelse har modellen, der går under navnet Cillemouse, delt sine tanker om den første tid i graviditeten med bloggen Tothemoonhoney.

Faktisk troede Cecilie Haugaard slet ikke, at det var graviditeten, der fik hende til at få det lidt dårligt til at starte med.

'Jeg kan huske, vi skulle holde ferie med nogle venner i Tisvilde, og jeg havde det halvdårligt. Jeg havde småkvalme og følte mig svag i kroppen. Jeg tænkte med det samme, at det kunne være corona, men blev testet negativ. Og så tænkte jeg ikke mere over det. En uge senere lå Chris og jeg på sofaen og spiste brunch, og så fik jeg lyst til at tage en test. Der var jo en chance for, at jeg var gravid, og mine bryster var også allerede blevet ret store', fortæller hun til bloggen,

Christopher: - Jeg har corona

Graviditetstesten viste sig at være positiv, og i juni måned vidste parret derfor, at de skulle være forældre.

Glæder sig til alle de forbudte sager

Ifølge Cecilie var både forældre og venner ellevilde over at få nyheden, og den smukke tv-vært og model deler også, at det har været en uproblematisk graviditet.

Til bloggen giver modellen da også et indblik i, hvad hun savner mest under sin graviditet.

Det er nemlig de to ting, man absolut må undvære, når man producerer et lille menneske.

Cecilie deler nemlig, at hun savner at være lidt fuld efter et godt glas vin, og at hun har gemt seks click-cigaretter, der ellers er blevet gjort ulovlige, som hun vil nyde med sine veninder, når tiden er til det.

Det er det celebres pars første barn. Foto: Mikkel Tariq Khan

Naturligt næste skridt

Cecilie og Christopher har delt, at de venter en lille pige i slutningen af februar.

Tidligere har Christopher over for Ekstra Bladet ikke lagt skjul på, at det næste skridt for dem var at få børn:

- Ej. Der går ikke så lang tid. Vi er ikke i gang, men jeg kan ikke lade hende vente meget længere. Der går nok ikke så forfærdeligt længe, lød det dengang fra Christopher, der ikke lagde skjul på, at Cecilie Haugaard meget gerne snart så, at de fik børn sammen.

Dansk stjernepar overrasker: Skal være forældre

Hvad navnet på den lille pige bliver, har de endnu ikke fortalt.

Parret blev gift i 2019 og bor sammen i København.