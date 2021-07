Afbryder koncert: 'Jeg fik det dårligt'

Sangeren Bro, med det borgerlige navn Kevin Andreasen, måtte hertil aften afbryde en koncert i Aalborg.

De forventningsfulde fans fik sig en kedelig overraskelse, da koncerten blev afbrudt efter kun tre numre.

'Jeg spillede en koncert i Aalborg, hvor jeg simpelthen fik det dårligt af umenneskelig varme i lokalet samtidig med en masse teknik, der drillede', skriver Bro til Ekstra Bladet og tilføjer, at det hele foregik meget udramatisk.

Koncerten blev afholdt i Aalborg Streetfood, og varede ikke meget mere end, hvad der svarer til tre numre.

'Er super ked af, at alle de, der kom, kun fik et par numre', skriver han videre.

Bro brød igennem lydmuren med sangen 'Hvor er du Bro?', hans helt store gennembrud var i 2018, da han lavede titelsangen 'Sydpå' til 'Paradise Hotel', hvor han også selv har deltaget i programmet.

For nyligt kunne han bekræfte over for Ekstra Bladet, at han danner par med Jasmin, der er har været med i den seneste sæson af 'Paradise Hotel'.