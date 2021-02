Afdøde Bundesens hus til salg for svimlende millionbeløb

12.995.000 kroner.

Så meget skal du af med, hvis du i fremtiden vil stå som ejer af den afdøde Shu-bi-dua-forsanger Michael Bundesens tidligere hjem.

Boligen i Gentofte, hvor Bundesen tilbragte de sidste år af sit liv, er nemlig sat til salg.

Det skriver Se og Hør. Oplysningerne bekræftes ligeledes af Lokalboligs salgsopstilling.

For det store millionbeløb får man 168 kvadratmeter på Solsiden i Gentofte. Du kan se boligen her.

Ifølge salgsopstillingen har villaen tre værelser, to badeværelser, et bryggers og et langt, åbent opholdsmiljø med køkken-alrum og stue. Derudover er der i boligen hele tre terrasser.

Ekskæreste bryder tavsheden

Bundesen købte huset i 2016, da han var på udkig efter et hjem, der var handicapvenligt, og hvor han kunne komme frem i sin kørestol. Dengang gav han 8,7 millioner kroner. Dermed vil der, hvis boligen sælges til udbudsprisen, blive indtjent et klækkeligt beløb til Bundesens efterladte.

Derfor manglede han

Michael Bundesen døde i november sidste år - 71 år gammel.

Bundesen var de seneste år lænket til sin kørestol. Foto: Mogens Flindt

I 2011 blev Bundesen ramt af en række blodpropper i hjernen. Det satte brat en stopper for hans musikalske karriere, og siden var han bundet til en kørestol.

I november meddelte familien, at han var gået bort efter et kort kræftforløb. Bundesen efterlod sig en datter og to sønner.

'Det er med en ufattelig sorg, at vi kan meddele at vores far, Michael Bundesen, efter kort tids kræftforløb er afgået ved døden. Michael sov søndag aften stille ind i sit hjem i Gentofte, i trygge rammer, omgivet af den nærmeste familie,' lød det i den forbindelse fra familien.

Ved sin død efterlod Bundesen sig også en stor formue, og han var god for milloner. Læs mere om det her (+).

Han var god for millioner

