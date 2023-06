Afdøde Peter Belli: Nu får han det sidste ord

Den folkekære sanger nåede at være i studiet hos Mikael Bertelsen i TV 2's populære program, hvor konceptet er, at det først sendes, efter at den medvirkende er afgået ved døden

Torsdag døde den folkekære sanger Peter Belli kort inden sin 80-års fødselsdag.

Men inden det nåede så vidt, deltog han i TV 2's populære serie 'Det sidste ord'.

Det skriver TV 2.

Her bliver han interviewet af programmets vært, Mikael Bertelsen, om sit farverige liv med musikken.

Det sker den kommende lørdag klokken 21.10 på TV 2 og TV 2 Play.

- June var som altid med den dag, jeg optog samtalen med Peter Belli. Han kyssede hende farvel, inden vi gik ind i det hermetisk lukkede studie. Efter optagelsen kørte jeg Peter og June hjem til deres hus ved Køge Bugt, og på dørtrinnet sagde Peter: 'Jeg kan forstå, at det er et fint selskab, jeg havner i her.' Jeg svarede, at det var ham, der gjorde det til et fint, seriøst selskab, siger Mikael Bertelsen til TV 2.

- Jeg håber, at Peter Bellis budskab kommer til at skinne igennem. Det var vigtigt for ham at fortælle, at det var musikken, der fik ham til at overleve alt, lyder det fra værten.

'Det sidste ord' med Peter Belli bliver det sjette program i portrætserien.

Tidligere har Mikael Bertelsen interviewet Ritt Bjerregaard, Lise Nørgaard, Povl Dissing, Uffe Ellemann-Jensen og Bent Fabricius-Bjerre.