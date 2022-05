Afgjort: Teitur Skoubo skal blive bag tremmer

Onsdag blev realitystjernen Teitur Skoubo idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt på en 25-årig kvinde. Ekstra Bladets udsendte så til, da Teitur Skoubo blev smidt direkte i arresten efter retssagen

Teiturs Skoubo blev onsdag idømt 2,5 års fængsel ved Retten i Odense for voldtægt

Østre Landsret har fredag stadfæstet afgørelsen om at varetægtsfængsle realitystjernen efter han onsdag blev idømt 2,5 års fængsel for voldtægt.

Dermed skal han blive bag tremmer, indtil ankesagen kan behandles.

Det oplyser Østre Landsret til Ekstra Bladet fredag.

Landsretten har valgt at stadfæste afgørelsen fra byretten, selvom Teitur Skoubos forsvarer mente, at realitystjernen har udvist stor samarbejdsvillighed under sagens forløb, fordi han eksempelvis var mødt frivilligt op i retten.

Det var dog ikke nok til at ændre på den praksis, hvor en dømt person bliver varetægtsfængslet, såfremt dommen er mere end et års ubetinget fængsel, hvilket gør sig gældende i denne sag.

Dømt for voldtægt

Ekstra Bladet var til stede i retten mandag og onsdag i denne uge, da sagen mod Teitur Skoubo blev behandlet.

Sagen endte med en dom på to år og seks måneders fængsel for voldtægt, da Teitur Skoubo natten til 28. november sidste år voldtog en ung kvinde i hendes lejlighed i Odense.

Til stede i lejligheden var de to samt Teiturs ven og den forurettedes veninde. De havde en fælles opfattelse af, at der kunne ske noget seksuelt i lejligheden, lyder det fra samtlige afhørte i sagen.

Det tog dog en drejning, da den forurettede efter egen forklaring blev slået 4-5 gange i ansigtet af Teitur Skoubo, hvorefter han tvang hende ned på sengen og havde sex med hende mod hendes vilje.

Ifølge Teitur Skoubos egen forklaring havde han sex med hende, hvorefter han spurgte, om hun var til hård sex. Da hun svarede ja, gav han hende en lussing, forklarer han.

Dommeren afgjorde dog, at der var tale om voldtægt, da Teitur Skoubo tiltvang sig sex med den unge kvinde ved at presse hende ned på sengen, og han afsagde derfor en dom på to år og seks måneders fængsel, mens realitystjernen ligeledes skal betale sagens omkostninger samt en erstatning på 100.000 kroner til den forurettede kvinde.

Samtlige vidner forklarede, at der efterfølgende var blod overalt på gulvet i det værelse, hvor episoden fandt sted. Ekstra Bladet har efterfølgende bragt billeder, der viser gulvet i lejligheden. De billeder kan du se her.