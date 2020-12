Aflyser familiefest: Jul i tosomhed

Coronasituationen gør, at musikmageren Johnny Reimar for første gang holder jul uden sine børn

Julen bliver stille i år hjemme hos Johnny Reimar i Hellerup.

Normalt plejer han og hustruen, Annie, at fejre højtiden i den nærmeste families selskab - og det inkluderer efterhånden hele fire børn, seks børnebørn og to oldebørn.

Men sådan bliver det ikke i år. På grund af coronaen.

- Annie og jeg har ikke prøvet at holde jul alene, siden vi fik børn. Det har været en svær, men rigtig beslutning at træffe. Vi er 77 og 78 år og derfor i den gruppe, der skal tage særlige hensyn og passe på os selv, siger Johnny Reimar til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Holder humøret oppe

- Vi er rimeligt forsigtige, men holder samtidig humøret oppe, så det er ikke noget, vi græder over. Vi har været i dialog med børnene om beslutningen, og Annie og jeg skal nok få en dejlig aften med god mad og formentlig også lidt sang omkring træet - når nu vi kun er to og deler husstand, går det nok at synge, siger Johnny Reimar, der mener, at det ikke for alvor bliver jul, før der er sunget 'Dejlig er den himmel blå' og 'Sikken voldsom trængsel'.

- - Vil ikke optræde med livet som indsats

- Og så har vi jo vores lille baby, der nok skal sørge for liv og glade dage, fortsætter han.

'Babyen' er hans og hustruens hundehvalp.

En west highland white terrier på syv måneder og ved navn Scottie, der sikrer, at 'mor' og 'far' kommer ud i den friske luft.

Og det er også ude i den friske luft, at han og familien fortsat mødes.

- Det er sådan noget med at ses i gadedøren - at de lige kommer forbi. Det er trods alt mere nærværende end bare at mødes på Skype, siger han.