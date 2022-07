Aflyser koncert: Har mistet stemmen

Lige som alle gik rundt og håbede på, at corona var forbi, og sommeren 2022 ville byde på festivaler og koncerter i lange baner. Så har corona endnu engang budt sin velkomst.

Denne gang er det gåte udover sangeren Bro, der skulle havde spillet på Grenaa Strand for i dag.

Desværre må han skuffe de mange fans, der var klar til at skråle med på 'Sydpå' og 'Hvor er du bro', sangeren har nemlig måttet aflyse koncerten, da han endnu engang er blevet ramt af corona.

Det skriver han i en story på Instagram med et tilhørende billede af en positiv coronatest.

'Det bliver desværre ikke denne gang vi mødes. Det har sat sig på stemmebåndet. Jeg er helt hævet i både hals og hoved. Jeg er ked af, at jeg ikke kan komme og feste med jer.', skriver Bro i en story på Instagram.

- Der er ikke nogle mulighed for, at jeg kan optræde, men jeg håber, at I får en god fest, siger Bro i en opfølgende story, hvor man kan høre hæsheden i hans stemme, eller mangel på samme.

Ingen erstatning

Radio ABC, der står bag eventen fortæller til Ekstra Bladet, at de er kede af, at Bro er blevet nødt til at aflyse koncerten, men de har ikke tænkt sig at finde en erstatning for hitmageren.

'Vi ønsker god bedring til Bro, og vi er triste over, at han ikke kan komme på Grenaa Strand. De sidste tre gange, vi har haft ham, var magisk'.

'Vi arbejder ikke på en erstatning, da vi har 18 artister og et hav af DJs, som spiller på 12 timer. Vi havde taget højde for, der kunne komme et par aflysinger. Så der vil være musik hele dagen', skriver Radio ABC til Ekstra Bladet.

