Aflyser shows

Har du købt billet til et af Tobias Dybvads shows i denne uge, så kommer komikeren med en opfordring; tjek dit spamfilter.

Alle showsene er nemlig blevet aflyst, og derfor skal man afvente nye datoer på mails fra billetudbyderen.

Det skriver komikeren i et opslag på Facebook, hvor han kalder sig selv for 'lastmover' i forhold til at få corona.

Til Ekstra Bladet fortæller Tobias Dybvad, at han ikke er hårdt ramt.

'Det er meget klassisk influenza og jeg forventer at være på benene igen ganske snart. Men jeg besluttede hurtigt at rydde hele ugen, så der ikke er usikkerhed om hvorvidt nogle shows bliver til noget eller ej,' skriver han i en mail.

Opslaget har Tobias Dybvad delt med et billede af sig selv, hvor han bærer et mundbind med en citron på, som formentlig vækker genkendelse hos seere af hans program, 'Dybvaaaaad'.

Komikeren har netop lanceret sit nye show, som han derfor i øjeblikket er på tourné med i hele landet. Når han altså ikke lige har corona.

'Det er jo lidt åndssvagt lige at redde sig den nu, hvor smittetallene rasler ned, men jeg er lykkelig for at jeg nåede at holde en pragtfuld premiere med 1500 glade aarhusianere den 26/2 - så kan den sgu bare komme an. Resten er praktik og folk er så søde at flytte med over til de nye datoer,' skriver han.

Samtidig oplyser Tobias Dybvad, at de nye datoer er som følger:

Svendborg 11/4

Skanderborg 4/5

Esbjerg 31/5

Sønderborg 3/6