Aflyste bryllup: Nu har hun fundet ny kæreste

Tilbage i juli kunne Melissa Nielsen, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Robinson Ekspeditionen', fortælle, at hun var blevet single, og at hendes kommende bryllup var blevet aflyst.

I den forbindelse fortalte hun Ekstra Bladet, at hun nu ville nyde tiden med sine to børn og fokusere på sig selv.

Ny flamme

Men nu har lykken atter tilsmilet 33-årige Melissa Nielsen. Hun har nemlig fundet kærligheden.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

'Når man troede ens liv skulle være sammen med mine to børn 'kun'. Det sidste stykke tid har været helt fantastisk. Efter vi havde datet et godt stykke tid, valgte han at spørge, om vi skulle være et par', skriver hun i opslaget, hvor hun også viser sin nye flamme frem.

Til Ekstra Bladet fortæller Melissa Nielsen, at hendes udkårne hedder Patrick, og at de to mødte hinanden på Tinder.

'Jamen vi mødtes faktisk på Tinder. Nu havde veninderne fået mig derind tilbage i juni måned. Jeg var blevet inviteret på en date, men jeg sagde nej tak, da jeg faktisk ikke havde lyst, men så dukkede Patrick frem', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

De gik siden på date, og det gik over al forventning.

'Jeg faldt for hans flotte, brune øjne og smil, og vi matcher så med hinanden og skrev så sammen derefter. Som tiden gik, fandt jeg hurtigt ud af, at han også var en mand, der vidste, hvad han ville, og virkelig var så sød og romantisk', skriver hun.

Selvom de to ikke har kendt hinanden længe, føler Melissa Nielsen, at de allerede kender hinanden godt, fortæller hun.

Samme sted i livet

'Men ja, vi kan grine sammen og fortæller hinanden alt. Vi snakkede også om, at vi føler, vi har kendt hinanden i meget længere tid. Og når man har børn og er samme sted i livet, er tingene også bare nemmere at forstå, hvis der er ting som driller osv. Jeg er i hvert fald rigtig glad for ham, men også hans to skønne børn', lyder det videre fra Melissa Nielsen, der fortæller, at hende og Patricks børn allerede kommer rigtig godt ud af det med hinanden.

Melissa har datteren Mynthe Sophia på fem og sønnen Mason på syv år. Hun medvirkede i 'Paradise Hotel' tilbage i 2010. Siden har hun blandt andet været med i 'Robinson Ekspeditionen' og 'Mit plastikmareridt'.