Aflyste liveudsendelse: Datter var i Field's

'Festen, der blev til et mareridt'.

Sådan starter tidligere tv-vært Henrik Skovgaard et opslag på Facebook.

Søndag aften sad Henrik Skovgaard midt i en festlig arbejdsdag, hvor han dækkede Tour de France starten i Danmark for TV-Syd, samme tid brød kaos ud i Field's, da en 22-årige mand skød flere tilfældige gæster.

Den festlige arbejdsdag blev afbrudt af en opringning fra hans ekskone, der kunne fortælle, en forældres værste mareridt. Deres datter havde nemlig været i Field's under skyderiet.

'En opringning klokken 19.03 ændrede alt. Jeg var ved at forberede live fra Sønderborg i vores udsendelse, da min eks ringede og fortalte, at vores datter havde været i Field's, da skuddene faldt,' skriver Henrik Skovgaard i opslaget.

Aflyste udsendelse

Efter opringningen måtte Henrik Skovgaard afbryde liveudsendelsen.

I opslaget skriver han, at hans datter slap uskadt, og at hun midt i det frygtelige kaos havde overskud til at hjælpe en toårig dreng med at flygte fra gerningsmanden.

'Jeg er stolt af dig - og taknemmelig over for de højere magter, at skuddene ikke ramte dig. Du er mit et og alt. Mine tanker går til ofre og pårørende - men i høj grad også til dig Marie. Du viste den lille pige, som tog ansvar, handlekraft og mod. Den lille pige er voksen. Jeg elsker dig!'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Henrik Skovgaard, der ikke har yderligere kommentarer til opslaget.

Tre personer døde

Politiet fik de første anmeldelser om skyderiet omkring klokken 17.30 og rykkede massivt ud til storcentret, der ligger på den vestlige del af Amager.

Klokken 17.48 blev en 22-årig mand anholdt ved en parkeringsplads uden for Field's. Han blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Her valgte en dommer at varetægtsfængsle ham på en lukket retspsykiatrisk afdeling i 24 dage.

Politiet oplyser, at tre personer er døde. Alle fire personer, der søndag blev alvorligt såret i forbindelse med skyderi i Field's, er nu uden for livsfare.

