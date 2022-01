Afslører barnets køn

Når Caroline og Reece Curran bliver forældre, er det en pige, de byder velkommen til verden.

Det skriver Caroline på Instagram.

'Der gemmer sig en lille, sund og rask pige i maven', skriver hun i opslaget, hvori hun tilføjer, at maven nu er blevet så stor, at hendes bukser har opgivet kampen om at kunne lukke.

Parret vandt den seneste udgave af 'Nybyggerne', og siden må man sige, at der har været fart på.

Ud over, at de vandt et hus i Sønderborg, som de netop er flyttet ind i, kunne parret også afsløre, at de skulle være forældre. Faktisk har de gået og gemt på hemmeligheden, mens programmet blev sendt på tv.

- Da vi sad til finalen vidste vi, at vi havde en chance for et hus, men vi vidste også, at vi ville få en lille baby, så det var dejligt at sidde derinde og tænke, at uanset udfaldet, så har vi en lille familie på vej, sagde Reece Curran dengang til Ekstra Bladet.

Det betyder også, at det kontor, parret indrettede i programmet, i stedet bliver lavet om til et børneværelse.

Alt er dog ikke fryd og gammen, når man vinder 'Nybyggerne'. Når man modtager Danmarks største tv-præmie, skal der nemlig også afregnes ved kasse ét. Du kan læse mere om de finansielle tømmermænd efter sejren her.