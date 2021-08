Afslører barnets navn

Felix Karl Dam Olesen.

Det lyder næsten kongeligt, men det er navnet på Joan Divine og Michael Olesens lille søn, som de fik for en måned siden.

Det afslører Joan Divine på Instagram.

Drengen får dermed to fornavne, og de har begge en helt speciel betydning, skriver den nybagte mor i teksten, der følger med billedet af den lille ny.

'Felix er et romersk latinsk navn som betyder lykkelig. Det beskriver den følelse, vi fik da’ du valgte os som forældre.'

'Karl er dit vikinge navn og det har du fået fra min Far der desværre ikke er her mere. Karl betyder fri mand, du skal nemlig vælge din egen vej i livet,' lyder det.

Kæmpede i årevis

Der er ikke noget at sige til, at drengen hedder Felix på grund af den lykke, parret følte, da de fik ham. Forinden havde de nemlig kæmpet og kæmpet for at blive gravide, men intet hjalp.

Ni år med fertilitetsbehandling skulle der gå, før de endelig blev gravide.

Det lykkedes dem ved hjælp af en behandling, som de fik på en klinik i Rusland, da de var lige ved at opgive håbet.

- Da jeg meldte ud, at jeg stoppede med den her behandling, og at jeg ikke kunne overskue det mere, var jeg sikker i min sag, men så var der virkelig mange, der anbefalede den her klinik i Rusland til mig, inden jeg gav op. Så jeg var inde og google det, og så var jeg til et seminar i Malmø, og der blev jeg enig med mig selv om, at hvis vi skulle prøve igen, så var det altså den her klinik, har Joan Divine tidligere fortalt.

Besøget i Rusland viste sig at være det helt rigtige, og nu er parret på lykkeligvis blevet forældre til lille Felix Karl Dam Olesen.