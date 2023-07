Afslører: Casper Christensen og Remee uvenner i flere år

I et afsnit af Casper Chistensens nye podcast afsløres det, at han og Remee har set skævt til hinanden i flere år

Der har i flere år været dårlig stemning mellem to af Danmarks mest kendte personligheder.

Den dårlige stemning afsløres i et afsnit af Casper Christensen nye podcast 'Casper 3080 Tikøb', hvor det kommer frem, at komikeren i flere år har haft set sig ond på musikeren Remee.

I et afsnit af podcasten har Casper Christensen inviteret Remee og deres fælles præst ind til en snak, hvor Casper Christensen fortæller, at han i en periode havde talt dårligt om Remee bag hans ryg.

– Remee og jeg har kendt hinanden i 30 år, men lige pludselig fyrer jeg den ekstra af i nogle år, og i den periode ryger vi meget skævt af hinanden, fortæller Casper Christensen i podcasten og fortsætter:

– Og jeg begynder at bagtale Remee lidt og tale dårligt om ham, og det fik jeg det faktisk ret dårligt over.

Annonce:

WhatsApp-kirkegruppe

Casper Christensen og Remee er begge medlemmer af frikirken Hillsong, der har Thomas Hansen som præst.

I det nylige afsnit af Casper Christensens podcast er Thomas Hansen også blevet inviteret med i studiet.

Og det var netop gennem Thomas Hansen kirke, at de ko kendte danskere fandt forsoning.

I podcasten fortæller Casper Christen, at han pludseligt så Remees navn i en WhatsApp-gruppe gennem kirken, hvorefter han besluttede sig for at tage kontakt til Remee.

– Ja, så skrev jeg til dig og sagde, at jeg havde rodet lidt rundt i tingene, fortæller en undskyldende Casper i podcasten.

Beskeden blev modtaget af en overrasket Remee, der med glæde accepterede undskyldningen.

- Det blev jeg rigtig glad for og det havde jeg ikke forventet, fortæller Remee, der heller ikke har kunnet forstå, hvor uvenskabet stammede fra.

– Det havde også gået mig meget på i de år, hvor jeg mærkede det. Det gjorde mig ked af det, og jeg var ærgerlig over det, fortæller Remee og fortsætter:

Annonce:

– Jeg forstod ikke helt, hvorfor det var sådan.

Kan ikke forklare hvorfor

Casper Christensen kan ikke selv svare på, hvad, der helt konkret var skyld i hans strid med Remee.

– Jeg kan heller ikke forstå det selv. Jeg ved ikke, hvad der triggede, men et eller andet triggede du, fortæller Casper Christensen til Remee i podcasten.

Casper fortæller samtidigt, at det var en stor lettelse at få renset luften mellem ham og Remee.

– Det føltes rigtigt godt, og jeg mente det. Vi er praktisk talt vokset op i vores kendthed sammen, så det er ret åndssvagt ikke at kunne tale sammen. Det kan vi så også i dag, fortæller komikeren.

Knust: Mit liv brød sammen