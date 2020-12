Afslører: Det skal han hedde

Tidligere i år kunne paradise-parret Anna Seneca og Oliver Erngart afsløre, at de til maj skal være forældre. Senere kom det frem, at det er en lille dreng, de venter sig og nu kan de så løfte sløret for, hvad han skal hedde.

- Han kommer til at hedde Mio Seneca Haulund Erngart, fortæller de til Ekstra Bladet og fortæller, at de to første efternavne kommer fra Annas familie og at Erngart selvsagt er Olivers.

De tilføjer dog, at det er med forbehold, selvom de er meget sikre.

- Med mindre at han slet ikke ligner en Mio, så er navnet safe. Men vi skal se ham i øjnene først. Så derfor kalder vi ham ikke noget andet end baby og blop lige nu, lyder det fra den vordende mor.

Artiklen fortsætter under billedet...



Sådan så det ud, da parret afslørede graviditeten på Instagram. Foto: Janus Nielsen

- Navnet kommer nok fra, at jeg har arbejdet i en institution, hvor jeg forelskede mig i en, som hed Mio. Og det har så bare hængt fast. Og så lyder det jo også rigtig sødt med Mio min Mio, 'far'-joker Oliver.

Anna og Oliver er bange for at lægge sig fast allerede nu, netop fordi at de ønsker, at han ligner det, han skal hedde. Der er faktisk en grund til, at de tøver lidt.

- Min bror har fået en pige, og de gik og kaldte hende Carla under graviditeten, men da hun så kom ud, så lignede hun en Mathilde. Men de følte ikke, at de kunne ikke ændre navnet, så hun hedder faktisk Carla nu, fortæller Anna.

En lignende situation ønsker parret ikke at ende med at stå i.