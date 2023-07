Afslører: - Det var fake

Den danske model var overbevist om, at alle var klar over, at modelbilleder for undertøjsbrandet Victoria's Secret blev retoucheret

Selvom den verdenskendte danske model Josephine Skriver har arbejdet for alverdens modebrands, er det nok for mange stadig hendes tid som model for undertøjsbrandet Victoria's Secret, der springer frem i erindringen.

I podcasten 'Real Pod' sætter Skriver sammen med kollegaen Jasmine Tookes nu ord på tiden som Victoria's Secret-model, der for Skrivers vedkommende begyndte i 2013.

Dengang var sociale medier et relativt nyt fænomen, og det fik ifølge Skriver stor betydning.

- Det var en kombination af, at alle kendte dig fra den glamourøse side, hvor det tager to og en halv time at lave hår og makeup, personlige trænere, hele den situation. Men nu havde man muligheden for at tage dem med bag scenen og vise dem sit virkelige jeg, siger hun i podcasten.

Forstod det ikke

Det resulterede ifølge Skriver i, at folk blev fuldstændig besatte og ville kende til alle detaljer i hendes liv, helt ned til hvilken tandpasta hun brugte.

Men hun opdagede også, at mange ikke forstod, at det ikke altid var virkeligheden, der blev vist frem.

Josephine Skriver fortæller, at det tog timevis at lave hår og makeup. Foto: Michael Stewart/FilmMagic

Særligt ikke i forbindelse med kampagnebillederne for Victoria's Secret, som ifølge Josephine Skriver var 'fuldstændig fake' og retoucheret i en grad, så hun knap kunne kende sig selv.

- Jeg kunne stå ved siden af et billboard på gaden i 30 minutter, og end ikke en eneste person ville se, at de to personer var den samme. Jeg tænkte selv, at jeg ikke lignede mig på billederne. Nogle gange kunne min mor også spørge: 'Er det dig? Jeg vidste ikke, du kunne se sådan ud, siger hun i podcasten.

Josephine Skriver, der i dag er 30 år, arbejder fortsat som model. Sidste år blev hun gift med Alexander DeLeon, som hun har dannet par med siden 2013.

I maj kunne hun afsløre, at de venter deres første barn.

