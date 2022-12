Afslører detaljer om kendt nøgenbillede

Der var ingen planer om et nøgenbillede, før Tobias Rahim selv fik en god idé

Tobias Rahim er én af Danmarks mest succesrige kunstnere i øjeblikket, men den populære sanger er også kendt for et aldeles eksplicit nøgenbillede, hvor han iført intet andet end en rose i munden viser, hvad han har at byde på.

Nøgenbilledet er blevet omtalt vidt og bredt, ligesom han selv har udlovet det i præmie i programmet 'Stormester', og nu fortæller fotografen bag, Petra Kleis, hvordan billedet kom i stand.

Det sker i Radio4-programmet 'Det sidste måltid', hvor hun fortæller, at hun skulle skyde pressebilleder til Tobias Rahims album, da sangeren fik en idé.

- Så spurgte Tobias, om jeg havde fotograferet nøgne mænd før, fordi han vidste, jeg havde fotograferet nøgne damer. Jeg sagde, at det havde jeg ikke, men at jeg gerne ville gøre det, hvis der var nogle mænd, der ville smide tøjet for mig.

- Han sagde: 'Vil du tage et nøgenbillede af mig, for jeg har en idé om, at det måske kunne være fedt som en del af min pressepakke'. Det syntes jeg jo bare var totalt optur, og så var han bare sådan: 'Cool, så smider jeg tøjet', fortæller hun i programmet.

Virkelig flot

Derefter begyndte de at skyde billederne.

- Lyset var virkelig flot, og vi lavede lidt forskelligt, hvor han ligesom sad, og hvor det var mere eller mindre eksplicit. Nogle fra siden og forfra, og så det der, hvor han står med blomsten i munden, som blev meget kendt.

- Der er mange smukke, han er jo bare en smuk mand, ik. Og det har vi jo tydeligvis hungret efter også - at se på en smuk mand, der står ved det, som ikke er en 'pornostjerne'.

Tobias Rahim har tidligere selv fortalt om billedet, hvilket du kan læse om her. Du kan se billedet her.

Hør hele interviewet i 'Det sidste måltid' herunder: