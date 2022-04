Afslører detaljer om ny vært

Sarah Grünewald fortæller, at hun lige nu er på jagt efter sin nye medvært på 'Vild med dans' og røber, hvad holdet bag danseprogrammet kigger efter

Det kom som en stor overraskelse for mange, da 40-årige Christiane Schaumburg-Müller i januar annoncerede, at hun ikke skal være medvært på den nye sæson af 'Vild med dans'.

Det blev til hele syv sæsoner for den garvede tv-vært, hvis plads naturligvis skal erstattes af en ny, og castingen er allerede nu i fuld gang.

Det forklarede Sarah Grünewald, 38, da hun fredag aften troppede op på den røde løber forud for dette års Danish Beaty Awards i Tivolis Kongres Center i København.

- Det handler om, at vi både skal finde en, som passer godt sammen med mig, og som passer godt ind i programmet. En, der virkelig gerne vil det. Det kræver noget autoritet, det er et stort job, sagde hun til Ekstra Bladet.

Uden at røbe for meget forklarede den populære 'Vild med dans'-vært, at castingen går rigtig godt indtil videre, men intet er sikkert endnu.

- Vi har castet ud fra en fornemmelse lige nu, og det kan godt være, at vi slet ikke har den rette person endnu. Der er stor forskel på, når man laver noget i virkeligheden, og hvordan det ser ud på bånd, så vi ved ikke noget endnu, tilføjede Sarah hemmelighedsfuldt.

Sarah Grünewald er vant til at stå for danseprogrammet sammen med sin tidligere medvært Christiane Schaumburg-Müller, men sådan bliver det ikke fremover. Foto: Jonas Olufson

Gør hvad hun kan

Tv-værten vil dog gøre alt for at få sin kommende medvært til at føle sig godt tilpas, forsikrer hun.

- Jeg kan kun være så forberedt på manus som muligt, og så gør jeg alt for, at vedkommende føler sig tryg sammen med mig, fortalte Sarah, der er yderst tilfreds med de personer, der har været til casting indtil videre.

Selvom hun er travlt optaget med casting, har hun stadig tid til at arbejde med et spændende projekt ved siden af.

- Jeg laver mit eget sportstøj lige nu ud af plastikflasker fra verdenshavene, og det er et virkeligt spændende projekt, som jeg er meget stolt af. Men det er også noget helt nyt for mig pludselig at være i modeindustrien på den måde, tilføjede hun.