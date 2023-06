Afslører diagnose: - En kæmpe lettelse

'No fucking kidding me'.

Der har altid været fuld fart på 47-årige Oliver Bjerrehuus, som både har nået at være topmodel for Armani, tv-vært, computerspil-anmelder og medvirkende i et hav af tv-programmer.

Derfor var det heller ingen overraskelse for Bjerrehuus, da konklusionen fra psykiateren faldt på ADHD.

Det fortæller han selv i DR3-programmet 'Mere voksen end Bjerrehuus'.

Det var Bjerrehuus' 25 år yngre kæreste Sofie Amalie Elkjær, som fik overtalt ham til at se en psykolog, hvilket nu er endt ud med diagnosen.

Kæmpe lettelse

- Sofie (Olivers kæreste, red.) har fået smidt mig til psykolog. Der har han vist, at jeg er potentiel ADHD'er. No fucking kidding me, siger Oliver Bjerrehuus i programmet.

Efterfølgende har energibomben, der ifølge sønnen Oscar Bjerrehuus er 'et levende bevis på ADHD', fået medicin mod opmærksomhedsforstyrrelsen.

Annonce:

- Pludselig kunne jeg huske: 'Det skal jeg i morgen, og det skal jeg i overmorgen'. Jeg kunne huske en uge frem for første gang i mit liv.

- Det er en kæmpe lettelse, siger Oliver Bjerrehuus, der også fortæller, at det er nyt for ham at være træt klokken otte om aftenen.

Og han er langt fra alene blandt kendisser. Både Felix Smith, Caroline Flemming og Clara Toft Simonsen har fortalt, de har ADHD.

Nægtede medicin

For fem år siden fortalte Oliver Bjerrehuus i et interview med Berlingske, at han havde prøvet sin kammerats ADHD-medicin.

Dengang beskrev han medicinen som værende 'den mest sindssyge fornemmelse', der fjernede hans stress og gav ham overskud til at planlægge.

'Men jeg har ikke lyst til receptpligtig medicin. Så vil jeg hellere lære at leve med mig selv', sagde Oliver Bjerrehuus dengang.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Oliver Bjerrehuus, men det har ikke været muligt.

Sådan tacklede jeg ADHD

Hør Oliver Bjerrehuus og Sofie Amalie Elkjær fortælle om et parforhold med 25 års forskel i Ekstra Bladets podcast 'Superlike'.