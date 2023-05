Afslører diagnose: Svær at leve med

Den tidligere tv- og radiovært Felix Smith åbner i en podcast for første gang op om sin diagnose ADHD, hvor han blandt andet fortæller, at han trives bedst ved at bo alene

- Jeg kan konstatere, at jeg er svær at leve med.

Sådan lyder konklusionen fra tidligere tv- og radiovært Felix Smith.

I podcasten 'ADHD' produceret af Podscape Production ApS taler kendissen om sin nye diagnose med vært og tidligere minister Manu Sareen.

For halvandet år siden fik Felix Smith konstateret ADHD. En diagnose, som han - og alle mennesker omkring ham - i forvejen godt vidste, at han levede med.

Men det er ikke altid nemt at få skubbet sig selv ned til lægen, når man ved, at man får et stempel på sig.

- Min far havde det, og min søster har det. Så jeg vidste det godt. Jeg har bare aldrig fået taget mig sammen til at få diagnosen eller finde ud af, hvad der var af hjælpemidler, så der var nogle mennesker, der stille og roligt fik skubbet mig hen til en udredning, fortæller han.

Annonce:

Skal bo alene

Nogle af de ting, der karakteriserer mennesker med diagnosen ADHD, er koncentrationsbesvær og hyperaktivitet. Og det har fået tv-kendissen til at indse, at han har brug for at have en ventil eller udvej, når han er sammen med andre mennesker.

- Jeg har brug for at være alene tit. Ellers kan jeg ikke eksistere. Jeg skal bruge lige så mange timer derhjemme alene, som de timer jeg er på arbejde, siger han.

Tv-værten har blandt andet være en del af 'Top Gear'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hvis Felix Smith ikke får sit rum til alenetid, forklarer han, at han hurtigt bliver stresset, temperamentet kan ryge op og ned, og han ikke kan koncentrere sig om, hvad folk siger til ham.

- For ikke at nå derhen, hvor jeg får det helt skidt, så bor jeg alene. Ellers er jeg ikke i harmoni, siger han.

Nej tak til alkohol

Manu Sareen, der jævnligt får besøg i studiet af mennesker med ADHD, og Felix Smith taler om, hvordan alkohol ikke er den bedste løsning for diagnosen.

Det er nemlig ikke lige så hyggeligt at drikke sig fra sans og samling, når man skal bruge flere dage på at komme ovenpå igen.

Felix Smith beskriver, at tømmermændene kommer på en anden måde for ham, end han forestiller sig, at det gør for andre uden diagnosen. Det kan ifølge ham føles som om, at han skal starte forfra hver gang.

Derfor er det sjældent, man kan se Felix Smith slå sig helt løs i shots og vodka.

- Det fungerer ikke for mig, og det giver ikke mening.