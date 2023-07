Afslører efter kraftige reaktioner: Her køber jeg den

En uge var de pink. Ugen efter var de grønne. Så var de blå.

Simon Kvamm er ikke den første mand i verdenshistorien, der har haft neglelak på, men under 'X Factor', som fandt sin vinder tilbage i marts i skikkelse af dommer-Kvamms egen gruppe Rosél - viste det sig alligevel at være et emne, der kunne få folk til tasterne.

Selv havde musikeren kun et skuldertræk tilovers for de negative reaktioner, der kom oven i lige så mange positive:

- Det er jo, fordi man rokker ved traditionerne. Jeg har nu ikke selv mødt nogen, der er voldsomt bestyrtede over det. Men hvis der er nogen derude, så tænker jeg, det er på tide, at nogen, som ellers opfatter sig selv som nogen med fødderne plantet i den silkeborgensiske muld, tager neglelak på. For det kalder tiden på, at man ikke ser så stort et skel i, sagde han til Ekstra Bladet ved den lejlighed.

Nu adresserer han atter emnet.

Det sker i et stort interview med Euroman som led i en serie, hvor magasinet taler med Danmarks bedst klædte mænd.

I liveshow 4 havde Simon Kvamm blå neglelak på. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Og her i liveshow 1, hvor farven var pink. Foto: Henning Hjorth

Velassorteret toilettaske

Her kommer Kvamm rundt om alt lige fra, hvor han køber sit ofte særprægede tøj, nemlig hyppigst i Vintage-butikker, til sin elskede toilettaske, der er en tro følgesvend på turné, og som er det første, han får styr på, når han er på farten.

Selv kalder han den 'velassorteret'.

Men han kommer også omkring sin hang til at bruge neglelak.

- Den neglelak, jeg går med, finder jeg i Matas eller i Normal eller Tiger. Jeg river bare nogle forskellige ned. Traditionelt set har du relativt få platforme mode- og stilmæssigt som mand, så jeg synes, det er dejligt, at der sker et ryk i forhold til kønsnormerne, siger Simon Kvamm og fortsætter i samme citat:

- Det åbner spillepladen op, og nu må vi mænd godt udsmykke os og være åbne om, at vi har en trang til det. Jeg har fået utroligt mange kommentarer på, at jeg har neglelak på i 'X Factor'. Der er mange i min generation, der har fået det helt galt i halsen, siger Simon Kvamm.

Det er endnu ikke endeligt bekræftet, om Kvamm tager en tørn mere som dommer i næste års sangkonkurrence.

Hvis han gør, så får vi dog uden tvivl mere neglelak og mere særpræget kluns at se, når vi tænder for husalteret.