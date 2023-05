Afslører: Er blevet single

'Livet går sjældent, som man havde forestillet sig'.

Sådan lyder det i en story på Instagram fra influencer og tidligere deltager i 'Paradise Hotel' Anna Seneca, der over for sine tæt på 200.000 følgere slår fast, at hun er blevet single.

'I er ufattelig mange, der spørger ind til, om Oliver og jeg stadig er kærester. Det er vi ikke', skriver hun med henvisning til sin nu ekskæreste, Oliver Filthuth.

De to har dannet par siden sidste sommer og var flyttet sammen. Så nu skal Anna Seneca og sønnen Mio flytte.

'Jeg rykker endnu en gang teltpløkkerne op og flytter til my hometown Roskilde, hvor Mio og jeg heldigvis har fået os en dejlig lejlighed tæt på både mormor og hans vuggestue - og i det dejligste kvarter med legeplads og skovområde', skriver hun i sin story.

Hun tilføjer:

'Sommetider (ofte) ville jeg ønske, at vi aldrig var flyttet fra lejligheden i Roskilde. Men man lærer heldigvis af alt, til trods for dyre lærepenge - nu skal jeg bare fokusere på at gøre vores nye hjem til et 'hjem', og det skal det forblive'.

Sønnen Mio deler Anna Seneca med sin ekskæreste Oliver Erngart, som hun mødte under optagelserne til sæson 16 af 'Paradise Hotel', som de begge medvirkede i.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Anna Seneca.

De to kvinder i den nye sæson af 'Bachelorette' var en anelse skuffede over udvalget af mænd i første afsnit. Hør hvorfor i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app