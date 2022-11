Afslører: - Folk skriver, jeg har solgt sjælen

21-årige Belo fra Nørrebro er med i den igangværende sæson af realityprogrammet 'Paradise'. Men det er ikke alle, som er begejstrede for at se ham på skærmen.

- Folk skriver til mig, at jeg har solgt sjælen. At jeg er vantro, og at jeg bare er en idiot, fortæller Belo til Ekstra Bladet.

Belo er muslim og kommer fra et arabisk hjem, hvor det ifølge ham er et kæmpe tabu i hans kultur at være med i realityprogrammer med fest og alkohol. 21-årige Belo havde dog ikke meldt sig til 'Paradise' for fest og farver eller alkoholen.

Til dagligt arbejder han nemlig som frisør hos salonen Kasa og står derudover for SoMe-projekter samt marketingsplaner for salonen. Og en deltagelse i 'Paradise' kunne derfor hjælpe ham.

- Jeg skulle åbne en forretning ude på Vesterbrogade og tænkte, at min deltagelse i 'Paradise' kunne hjælpe med promovering. Jeg ved også, at jeg er meget underholdende til dagligt, så jeg troede bare, at jeg kunne få rigtig meget ud af det.

Belo fortæller, at han har brudt mange fordomme efter sin deltagelse i 'Paradise'. Foto: Viaplay Group

Nye mennesker, nye oplevelser

Derfor rejste Belo til Mexico for at få promoveret sin virksomhed, få nogle nye oplevelser samt at forsøge at bryde tabu og fordomme, der er i hans kultur.

- Det var jo et kæmpe tabu for mig at være med i 'Paradise'. På grund af alkohol og fester. Det er i hvert fald et kæmpe tabu i den arabiske verden at se ens søn være på tv, hvor der er alkohol og fester.

- Man har jo altid set programmet med kammeraterne, siden man var ville. Og de har faktisk alle sammen sagt, at hvis der ikke være kamera på, havde de også meldt sig til.

Belo påpeger den igangværende sæson af 'Paradise' som speciel, og hvor han selv har brudt flere fordomme.

- I denne her sæson er der jo homoseksuelle og transseksuelle med i programmet. Der er måske mange, der ligner mig, der er bange for det og har en hel masse fordomme om sådan nogle mennesker.

- Jeg havde selv mange fordomme om dem, men efter 'Paradise' fandt jeg ud af, at de bare er helt almindelige mennesker med forskellige personligheder.

Belo har været glad for sin deltagelse i programmet. Foto: Viaplay Group

Repræsentant fra Nørrebro

Trods de mange hadske beskeder fortæller Belo, at han også har modtaget beskeder med støtte fra massevis af mennesker. Derudover siger Belo, at hans familie har støttet ham, siden han rejste ned for at være med i programmet.

Og rejsen til Mexico blev med et kæmpe ansvar.

- Min mor sagde, at jeg ikke kun repræsenterede mig selv dernede. Men også andre brunhårede gutter fra Nørrebro. Der fik jeg et lille chok. For det var jo et kæmpe ansvar at repræsentere så mange mennesker, der ligner mig.

- Hvordan synes du så, at du har repræsenteret drengene fra Nørrebro?

- Rigtig, rigtig godt. Jeg har været åbensindet og har turdet at lære fra mig. Jeg har turdet at tage til mig også. Og så har jeg brudt en hel masse fordomme. Jeg føler i hvert fald, at jeg har været god til at bryde en hel del fordomme, lyder de afsluttende ord fra Belo.

