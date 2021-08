Afslører forlovelse på tv

Den danske sanger Clara Sofie skal giftes. Det afslører hun i 'Go' morgen Danmark'

Den danske sanger Clara Sofie Fabricius Rosenhoff, der blot er kendt som Clara Sofie, var i 'Go' morgen Danmark' på TV2 lørdag morgen for at tale om sin nye sang, 'Gylden'.

Sangen handler om kærlighed, og netop kærligheden blomstrer da også i Clara Sofies eget liv.

Hun er nemlig blevet forlovet, afslørede hun i programmet.

- Jeg skal giftes med min kæreste. Han friede, fortæller Clara Sofie.

Nede på knæ

Til Ekstra Bladet fortæller Clara Sofie, hvordan frieriet fandt sted.

- Han friede på min fødselsdag, hvor tingene stadig var lukket ned, så han havde taget mig på skovtur oppe i Gilleleje. Der sad vi og spiste medbragt mad og drak champagne, og efter vi havde spist vores kartoffelmad, der gik han ned på knæ helt grædende og friede.

- Han var nede på knæ i cirka tre sekunder, så kunne han ikke holde det ud mere, fordi han syntes, det var så akavet, siger hun med et grin.

Clara Sofie er kusine til en anden dansk sangerinde, nemlig den tidligere 'X Factor'-dommer Oh Land. Foto: Mogens Flindt

Lå i kortene

Det er Clara Sofies kæreste gennem ni år, lydmanden Mads Nørgaard, som nu har valgt at gå på knæ. Parret har en datter sammen, og det lå lidt i kortene, at de skulle giftes, fortæller hun. Men at det lige skulle ske den dag, havde hun ikke regnet ud.

- Jeg havde faktisk ikke set den komme lige der. Det var lidt af en overraskelse. Det er jo en lang rejse, ni år, år som 'Gylden' handler om, så har vi også været nede at vende, men så er vi kommet op igen. Nu er vi stærkere end nogensinde, og så var det bare en naturlig ting, at det skulle ske, fortæller Clara Sofie.

Clara Sofie fik sit store gennembrud i 2010 med sangen 'Når tiden går baglæns', som hun lavede med DJ'en Rune RK. Den blev et kæmpe hit i Danmark, og hun har siden arbejdet med flere store danske kunstnere.

Senest har hun udgivet den omtalte sang, 'Gylden', som fik premiere i midten af juli måned, inden Clara Sofie deltog i tv-programmet 'Syng min sang'.