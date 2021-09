Afslører frække tilbud

I et interview i fornindelse med udgivelsen af sit nye album 'Fuck L.O.C.', der netop er udkommet, gør den danske musiker status over kærligheden i kølvandet på skilsmissen fra Christiane Schaumburg-Müller.

Meldingen er, at der ikke er nogen ny kvinde, der er flyttet ind i den populære rappers liv, men at han heller ikke helt har droppet det modsatte køn.

- Jeg kan ikke gå i cølibat, men hvis jeg ses med nogen, er det helt adskilt. Jeg har sagt til mine venner, at der aldrig kommer til at stå en tandbørste ved siden af min derhjemme, for det vigtigste er min søn, og at det fungerer med ham. Før det er helt på plads, har jeg ikke overskud til at involvere mig i noget som helst.

- Selvfølgelig ville det være dejligt at møde en, men det skulle være helt rigtigt. Og det har bare ikke været en prioritet at møde nogen, fordi det har været vigtigt at få tilværelsen til at fungere upåklageligt, forklarer han.

Frække tilbud

Det er ellers ikke, fordi det har skortet på tilbud. Dem bliver der også rappet om på albummet 'Fuck L.O.C.'

- Jeg har ikke skrevet en eneste linje på det album, som ikke er blevet overgået af de beskeder, jeg har fået fra kvinder i min indbakke, efter at jeg blev skilt.

- Jeg tror, at noget af det mest aggressive, jeg har modtaget, var en besked fra en pige, der skrev og spurgte 'Er du nogensinde i Aalborg? Har ikke lige fået prøvet dig'. Altså what the fuck. Det blev et nej tak, siger rapperen og smiler.

Han føler sig ret bevidst om, hvad de mange tilbud bunder i.

- Jeg er ikke særlig social, og jeg går ikke rigtig ud, så jeg ved jo godt, at jeg ikke får de der beskeder, fordi folk synes, jeg er en flink fyr. Det er ren og skær 'ham den kendte er single'. Så jeg tilskriver det ikke noget som helst. Og jeg prøver egentlig bare at holde mig fra det, siger han.

Beskeder og billeder

Det nytter ikke at lade sig distrahere af de beskeder og billeder, der lander i hans indbakke.

- Jeg har aldrig nogensinde været mester i at få et forhold til at spille sammen og fungere, og med min søn er min største prioritet i livet ro. Den prioritet er større end alt, større end mit begær og større end alting, siger Liam O'Connor.

I løbet af de seneste to år har han fundet ud af, hvor han finder den ro - ikke bare mentalt, men også helt håndgribeligt.

- Jeg finder den i at være kreativ og skrive musik. Og så er det en fysisk tilstand. Jeg lægger min søn til at sove, og så er der ro. Selv når jeg ikke har ham, kan jeg først finde ro, når jeg ved, han sover.