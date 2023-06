Afslører graviditet: Aflyser alle koncerter i juni

Sangeren Jada skal være mor, og i den forbindelse er der opstået komplikationer, som gør, at hun må aflyse sine koncerter hen over sommeren

Til efteråret skal sangeren Jada være mor. Det skriver hun i et opslag på sin Instagramprofil.

Men det har ikke været uden bekymringsrynker for sangeren at vokse sin lille baby i maven.

'Jeg troede, jeg skulle dele nyheden nu for bagefter at stå på scenen hele sommeren og gøre det, jeg elsker, sammen med jer. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg havde glædet mig til at skulle rundt til jer alle sammen og synge med mit barn i maven', indleder hun opslaget, inden hun forklarer sig:

'Men for en uge siden opstod der nogle komplikationer, og jeg blev indlagt på hospitalet. Jordemødre og læger på Hvidovre og Riget har været fantastiske og har passet så godt på os og sørget for at alt stadig er okay med mig og vores lille efterårsbarn. Men de har også gjort det klart, at jeg, på grund af komplikationerne, ikke skal ud og synge lige foreløbig'.

Og derfor er alle koncerter i juni samt internationale optrædener aflyst. Sangeren skal altså efter planen stadig synge til de arrangementer, hun ifølge hendes koncertkalender har i august.

Jada skriver i sit opslag videre, at den seneste tid ikke har været nem, men at hun er taknemmelig for den opbakning, hun har fået.

'Jeg har været rigtig bange og ked af det og er det stadigvæk, men er også enormt lettet over at tingene er stabile og så utrolig taknemmelig for den fantastiske omsorg og behandling, vi har fået. Lige nu skal jeg passe på mig selv og min familie. Men jeg glæder jeg mig usigeligt til at komme ud og spille for jer igen'.