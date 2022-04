Afslører graviditet: Ikke en aprilsnar!

Det kan være svært at gennemskue reelle nyheder på 1. april, men lige denne nyhed er god nok.

Anna David er gravid med sit tredje barn.

Det oplyser hun i et opslag på Instagram, hvorefter Ekstra Bladet har fået det bekræftet af sangeren selv.

'Lige netop det kunne jeg ikke finde på at joke med. Men jeg forstår, du spørger - den er god nok,' skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Derefter fortæller den 37-årige sanger, at hun er i sit tredje trimester, så det bliver en sommer-baby.

Terminsdagen falder dog ikke sammen med nogen af de planlagte koncerter, som Anna David skal spille på sin sommerturné, og derfor er der foreløbigt ingen fare for, at fødslen kommer til at påvirke turnéen.

I opslaget på Instagram kalder hun det for 'en af livets største opgaver', og så bruger hun hashtagget #summerbaby.

'Ses om nogle måneder, min lille kærlighed', skriver hun blandt andet.

Anna David har allerede en lille dreng, som netop er fyldt tre år, samt en datter på 10. Dem har hun med sin kæreste gennem mange år, Christian Sørensen.