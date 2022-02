Afslører: Hårdt udfordret

Nikolaj Coster-Waldau afslører filmholdets udfordringer under optagelserne til hans nye film 'Against The Ice', som blev filmet i Island og Grønland

Det var en glad og stolt Nikolaj Coster-Waldau, der søndag aften var mødt op i Dagmar-biografen forud for premieren på Netflix-filmen 'Against The Ice', som han har skrevet sammen med Joe Derrick og spiller hovedrollen i.

- Det har været en lang proces. Jeg læste bogen for syv år siden, og så udviklede jeg manuskriptet, og derefter fik jeg den endelig finansieret. Det har virkelig været det lange seje træk, så jeg er virkelig glad for at kunne stå her i aften, sagde han.

Filmen, der er baseret på Ejnar Mikkelsens erindringsbog 'Farlig tomandsfærd', tager udgangspunkt i den sande historie om, hvordan Ejnar Mikkelsen sammen med skismaskinisten Iver Iversen blev tvunget til at overvintre alene i to år i Grønland, før de blev reddet af norske hvalfangere.

Filmen har været lang vej undervejs, fortalte Coster-Waldau. Foto: Kenneth Meyer

Selvom 51-årige Coster-Waldau betegner filmen, der har premiere på Netflix 2. marts, som en drøm, der er gået i opfyldelse, var det ikke helt uden udfordringer at optage på lokationerne i henholdsvis Grønland og Island henover en periode på cirka 60 dage.

- Der var dage, der var rimelig heftige i forhold til vejret og temperaturer, fortæller han og fortsætter:

- Det mest udfordrende var logistikken, fordi vi filmede på en gletsjer, og 150 mand skulle transporteres op og ned på den her gletsjer. I Grønland var der 28 graders frost, derfor var det en stor udfordring at få varm mad til lokationen, da det tog to timer at køre derhen på snescooter. Det var sådan nogle små åndssvage ting, der kunne være enorm besværlige, men også meget vigtige for, at man kan få det hele til at fungere.

Her ses skuespilleren sammen med filmens instruktør, Peter Flinth. Foto: Kenneth Meyer

Nicolaj Coster-Waldau er dog ikke et sekund i tvivl om, at filmen er alle udfordringer værd. Og når han tænker sig om en ekstra gang, indrømmer han at have været meget heldig med optagelserne på trods af, at hele filmen blev optaget under en verdensomspændende pandemi.

- Covid har virkelig været en gave for os, fordi vi filmede i Island, som jo er et turisthelvede normalt, og der var pludselig ingen mennesker. Vi havde det hele for os selv, og det samme gjorde sig gældende i Grønland, siger skuespilleren, der havde sin mor, konen Nukâka Coster-Waldau, hendes faster og parrets begge børn med til den stjernespækkede premiere.