Afslører: Har arbejdet på ny julekalender i ti år

'Alt kan ske, når det er jul, selvom vores sne er gul ...'

Selvom det er 19 år siden, danskerne stiftede bekendtskab med karakterer som Stewart, Danny, Arne og Kefir i julekalenderen 'Jul på Vesterbro', synger mange nok stadig højlydt med, når titelmelodien lyder fra radioen og tv op til jul.

Og måske er det ikke den sidste julekalender, vi har fået fra komiker, skuespiller og filmskaber Anders Matthesen.

I sit seneste nyhedsbrev svarer Matthesen på nogle af de spørgsmål, han oftest får fra fans og lyttere af podcasten 'Den hvide væg', og et af dem kredser netop om, hvorvidt han har planer om at lave en ny julekalender.

'Jeg kunne godt finde på at lave en ny julekalender. Jeg skriver faktisk lidt på den. Jeg har dog ikke gjort det i år, men jeg har et julekalenderdokument, som jeg nærmest finder frem, hver gang det bliver december, for det er her, jeg bliver inspireret. Lige så snart julen er overstået, så klapper jeg dokumentet i', skriver Anders Matthesen og tilføjer:

'Så jeg har nok været i gang i minimum ti år. Men jeg har ikke den helt rigtige idé endnu.'

Karakteren Stewart Stardust, der er både sømand og pølsemand, er hovedperson i 'Jul på Vesterbro'. Foto: DR

Arbejdede på toer

Om nogen er Anders Matthesen manden, der har bevist, at idéen om den svære toer ikke altid holder stik. Både 'Ternet Ninja' og 'Ternet Ninja 2' solgte nemlig over 900.000 biografbilletter og må siges at have været gigantiske succeser.

Alligevel følte han og hans ven og samarbejdspartner komiker Thomas Hartmann, at 'Jul på Vesterbro' var svær at følge op.

'I årene efter at 'Jul på Vesterbro' havde kørt, der snakkede jeg meget med Hartmann om at lave noget a la 'Jul i Gentofte' eller 'Jul i Rungsted'. Tanken var, at Stewart skulle have arvet et fedt hus og derfor flyttede ind med sin familie – til stor irritation for de fine folk, der boede omkring ham,' skriver han om idéen, men tilføjer så:

'Den var på tale. Men vi havde jo sprængt det hele i luften, og det var lidt underligt bare at trykke 'copy-paste'. Så vi slap lidt iveren efter at lave en toer.'

Anders Matthesen slog igennem som komiker, men kan også skrive skuespiller, manuskriptforfatter, filminstruktør, sangskriver og musiker på cv'et. Foto: Per Lange

Anders Matthesen har dog ikke helt sluppet idéen om en julekalender nummer to.

'Men det var rigtig sjovt, det der med at have ejerskab på julen og være dét, som alle talte om i juletiden. Folk følte sig inkluderede - der var noget for alle eksistenser i den julekalender,' skriver han og afslutter:

'Det var ikke for at baldre nogen, men i stedet favne alle de skæve eksistenser. Det kan også være, at det er derfor, at der endnu ikke er nogen, der har kastet sig over al den 'facing', der finder sted.'

'Jul på Vesterbro' blev oprindeligt sendt på DR2 tilbage i 2003. Den kan også i år ses eller genses på DR-TV.