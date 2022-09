Afslører: Har fået en kæreste

Skuespiller Iben Hjejle er ikke længere ledig på markedet.

I podcasten 'Sitter', som den 51-årige stjerne har med veninden, tv-vært Signe Lindkvist, fortæller hun, at der midt i sorgen over tabet af hendes far er et lys i mørket.

- Det er altid trist, men det føltes rigtigt og fredfyldt og fint. Så kan vi snakke næste gang om, at jeg har fået en kæreste. Midt i det hele. Så det er også dejligt, siger hun i podcasten.

Dermed lyder det til, at kæresten har været en god støtte for Iben Hjejle i den svære tid, hun går igennem, efter hun i sidste uge kunne meddele, at hendes far, Christian, var død efter længere tids sygdom.

Hvem kæresten er, og om han er offentligt kendt, kommer skuespilleren ikke nærmere ind på.

Iben Hjejle og Signe Lindkvist har sammen podcasten 'Sitter'. Foto: Emil Agerskov

Iben Hjejle dannede senest par med filminstruktør Ulrik Wivel, men de gik fra hinanden tilbage i 2020.

- Jeg er solo nu, og det er jeg af nogle årsager, som jeg er nødt til at bearbejde og tænke mig om, inden jeg lukker butikken helt op så at sige. Jeg er ikke opsøgende, jeg er afventende, sagde hun i den forbindelse i radioprogrammet 'Hjerteflimmer for voksne' med Sara Bro.

Iben Hjejle har tidligere dannet par med skuespilleren Lars Kaalund, komikeren Casper Christensen og trommeslageren Emil de Waal samt håndværkeren Casper Werner Vulpius.

Hun har sønnen William fra forholdet med Emil de Waal.

