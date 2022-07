Afslører: Her er min nye fyr

Anna Seneca afslørede for kort tid siden, at hun ser en ny fyr. Nu har hun delt et billede af ham på Instagram

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Anna Seneca fortalte for en uge siden, at hun ser en ny fyr efter bruddet med reality-kendissen Oliver Erngart, som hun har et barn med.

Hun har været meget hemmelighedsfuld i forhold til, hvem den nye kærlighed er, men i et opslag på Instagram har hun nu delt et billede af de to sammen.

Billedet er taget lørdag, da de to sammen med flere venner var til Grøn i Næstved.

'Altså vi er jo ikke kærester. Men ja, well ... Vi har det dejligt. Jeg er i hvert fald rigtig glad hihi,' skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Hvem kæresten er, afslører hun stadig ikke, men hun har kendt ham i seks-syv år, fortalte hun for nylig til Ekstra Bladet. Privatfoto

Anne Seneca har sønnen Mio sammen med sin ekskæreste Oliver Erngart, og de to har et godt forhold til hinanden i dag, hvor de har en 7/7-ordning i forhold til at have sønnen.

Oliver Erngart har da også kommenteret Anne Senecas opslag med den nye fyr.

'Omg omg omg, det er officielt. Endelig!' skriver han med en masse hjerter.

Det får Anna Seneca til at svare, at han er 'tam', hvortil han svarer:

'Hahaha er bare glad på dine vegne.'

Sådan så det ud, da Anna Seneca i 2020 deltog i 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group Danmark

Slog benene væk

Realitystjernen har endnu ikke fortalt, hvem den nye fyr er, men hun har tagget ham i opslaget på Instagram. Derudover er det meget småt med informationer om ham.

Tidligere har hun dog fortalt til Ekstra Bladet, at de har kendt hinanden længe.

'Det er en, jeg har kendt igennem mange år. Seks-syv år. En rigtig god kammerat, som pludselig dukkede op i mit liv igen og slog benene væk under mig,' lød det for en uge siden fra Anne Seneca.