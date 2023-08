Afslører: Hun boller med Boris

Boris Hiort fra 'Bachelorette' har længe været hemmelighedsfuld om den nye kvinde, han er begyndt at ses med, og som på første date endda gav ham en ny, udstreget tatovering på armen.

Men fredag afslørede den hemmelige flirt selv, at det er hende, Boris 'boller med'.

Og der er altså tale om influenceren og youtube'eren Astrid Olsen, der tilsyneladende er den nye kvinde i 'Bachelorette'-stjernens liv, fortæller hun i sit eget radioprogram 'Like Os' på 24syv.

- Jeg boller med en fyr, der hedder Boris, siger Astrid Olsen i sit radioprogram 'Like Os' på 24syv - til stor overraskelse for programmets gæster, P3-værterne Maria Bülow og Jens Malthe Næsby, der får bekræftet, at der altså er tale om 'dén Boris'.

'Bachelorette'-stjernen sætter nu flere ord på sin nye 'tatovør'

Oppe til klokken 05

I programmet får Astrid Olsen da også afsløret, at parret var længe oppe sammen natten til fredag.

Nærmere bestemt til klokken 05.

Og så fortæller hun, at afsløringen er klappet af med Boris.

- Jeg har ligesom clearet denne her med Boris. Jeg sagde, at jeg kommer til at sige i dag, at jeg boller med dig. Og så sagde han 'okay, fedt', lyder det fra Astrid Olsen i radioprogrammet.

Astrid Olsen er både youtuber, influencer og radiovært. Her et billede fra den røde løber til YouTube-prisshowet 'Guldtuben' i 2018. Der er siden dengang kommet flere tatoveringer til - og nu også en ny 'Bachelorette'-fyr. Foto: Henning Hjorth

Ser man lidt nærmere på de to kendissers Instagram-profiler de sidste par dage, vil man da også kunne se lidt indikerende sammenhænge.

Lørdag delte Boris Hiort en video, hvor han sidder og danser med en hund, der til forveksling ligner Astrid Olsens hund, Carla. Og i en lejlighed, der til forveksling ligner Astrid Olsens.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra både Astrid Olsen og Boris Hiort.

Boris Hiort tidligere lagt lagt ledetråde ud om, hvem den hemmelige flamme kunne være. Foto: Privatfoto

Og går man videre ned i gemmerne, er der da også et andet lille hint at finde.

For da Boris Hiort delte billedet af den tatovering, han havde fået lavet af sin nye, dengang hemmelige, flirt, var billedet ledsaget af ordene 'Hun som er elsket af guderne'.

Hvilket sjovt nok lige netop er det, navnet 'Astrid' betyder. I hvert fald ifølge gammel nordisk vikingehistorie.

