Afslører i stort interview: Blev slået

Den mangeårige journalist og forfatter Lise Nørgaard døde i en alder af 105 år.

Inden sin død gav Lise Nørgaard et særligt interview til Mikael Bertelsen i programserien ’Det sidste ord’. En kostelig gave, som Lise Nørgaard selv kalder interviewet.

For første gang nogensinde fortæller Lise Nørgaard offentligt, at hun gik fra sin første mand Mogens Flindt, fordi han altid var sur. Og en dag gik han, ifølge Lise Nørgaard, over stregen.

Han slog hende, og det fik konsekvenser.

- Det var den dråbe, der fik mig til at tænke, at det kunne jeg ikke holde ud resten af livet, siger Lise Nørgaard.

Kunne ikke forblive sammen

Ifølge Lise Nørgaard, kom han ofte sur hjem, og da hendes søn Christian havde sagt til faren, 'mor siger, at du er sur', havde ægtemanden gået over og slået Lise Nørgaard og sagt:

- Gu' er jeg ikke sur. Din dumme kælling.

Under interviewet stiller Lise Nørgaard sig selv spørgsmålet om det var den rigtige løsning at gå fra sin mand?

Men hun kunne ikke blive sammen med en mand, der altid var sur og slog hende.

- Han gav mig en på skrinet, siger Lise Nørgaard og fortæller, at det betød farvel og tak.

Efter skilsmissen så hun ikke sine børn i en periode. Det var ifølge Lise Nørgaard 'det værste, der er hændt mig', og hun er godt klar over, at hendes børns barndom ikke var god.

Græd ikke

Følelser og sorg holdt Lise Nørgaard for sig selv.

- Jeg har været meget ked af det. Det kan godt være, jeg lige har tørret mine øjne, men jeg har ikke stortudet, siger Lise Nørgaard og fortæller, at hun ikke græd og slet ikke offentligt.

Hun ønskede ikke at påføre andre mennesker sin sorg.

Lise Nørgaard, var født i Roskilde og udlært på Roskilde Dagblad. Tirsdag 3.januar var der lagt blomster ved Lise Nørgaard-statuen på gågaden i Roskilde.

Programmets koncept er, at Mikael Bertelsen tale med store danske personer, før de går bort. I interviewet får personerne mulighed for at fortælle om dem selv, og hvad de har på hjertet, før de ikke er her længere.

TV 2-programserien ’Det sidste ord’ har den præmis, at det først måtte sendes, efter personerne er gået bort. Når optagelserne er slut, bliver de gemt i arkiverne hos Det Kongelige Bibliotek.

Ophavskvinden til Matador, journalist og forfatter Lise Nørgaard er gået bort i en alder af 105 år

