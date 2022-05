Afslører klam bommert

Det var en munter Amin Jensen, der fredag aften mødte pressen forud for støtteshowet 'Let røven', der skulle sætte fokus på prostatakræft.

Her var Amin Jensen vært sammen med Julie Berthelsen, og Amin Jensen var klar til at dele ud af sine egne oplevelser.

Også de mere.... private.

- Nu bliver jeg undersøgt for prostatakræft, det har jeg lovet, for det gjorde jeg ikke før, indledte han foran den fremmødte presse, inden han besluttede sig for at dele en af sine mere uheldige oplevelser.

Det skete ved en undersøgelse for tarmkræft, der som bekendt foregår ved en afføringsprøve.

- Jeg blev undersøgt for tarmkræft, hvor jeg fandt ud af, at jeg havde glemt at putte label på, afslørede han med et grin.

- Så jeg har dybest set bare sendt hospitalet en pose lort.

Amin Jensen var vært sammen med Julie Berthelsen. Foto: Emil Agerskov

Intet navn

Adspurgt om der slet ikke var navn eller andet på, der kunne identificere ham, kunne han bekræfte.

- Der var ikke noget navn. Jeg ved ikke, hvad de har troet. Måske at det var fra en dårlig fan. Jeg ved det ikke. Jeg er nok ikke den eneste, der har lavet det nummer. Den kom i hvert fald ikke tilbage til afsender, hvis man kan sige det sådan.

Men kræft er en alvorlig ting, og derfor var han også glad for at kunne gøre sit til at bidrage i den gode sags tjeneste og forhåbentlig få flere til at gå til lægen.

- Jeg har et par venner, der har haft det - og overlevet heldigvis. Min mor døde af kræft. Jeg tror ikke, der er er ret mange voksne mennesker, der ikke har haft kræft inde på livet på en eller anden måde. Det er noget, der berører os alle, sagde han alvorligt.