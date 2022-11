Afslører: Klar hvis TV 2 ringer

Claudia Rex håber at kunne vende tilbage til 'Vild med dans', men ikke som danser. Hun håber at kunne indtage dommerbordet

Der er netop danset af for 19. gang i det populære underholdningsprogram på TV 2 'Vild med dans', men det betyder ikke, at der ikke allerede kan lægges i kakkelovnen til næste år.

TV 2 har varslet, at programmet vender tilbage med sæson 20 i 2023, og da Ekstra Bladet lørdag mødte den tidligere 'Vild med dans'-stjerne Claudia Rex på den røde løber til Ekko Shortlist Awards 2022, var hun ikke afvisende over for, at det kan blive med hende på holdet.

- Måske. Jeg vil da ikke sige, jeg ikke har savnet det i år. Næste år er det sæson 20, så det er jo jubilæum, men nu må vi se. Der er mange ting i kalenderen i øjeblikket, sagde Claudia Rex og tilføjede:

- Men jeg vil sige, at nu hvor jeg har prøvet at lave 'Vild med dans' og samtidig være mor til et lille barn og have en karriere ved siden af - det var noget af en mundfuld.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Claudia Rex er gift med skuespiller og tv-vært Pelle Emil Hebsgaard. Foto: Henning Hjorth

Vil være dommer

Da Ekstra Bladet efterfølgende spørger, om hun kunne forestille sig en rolle som dommer i programmet, er Claudia Rex dog anderledes klar i spyttet.

- Det ville jeg elske. Det har jeg tid til, sagde Claudia Rex med et grin og fortsatte:

- Det ville være megafedt, men det er nogle rimelig stærke personer, der sidder på de pladser, så det bliver nok svært at få skubbet dem til side.

- Men hvis TV 2 ringer, så er du klar?

- Ja, megaklar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Claudia Rex var senest med i 'Vild med dans' i 2021. Foto: Jonas Olufson

36-årige Claudia Rex vendte i 2021 retur til 'Vild med dans' efter en længere pause. Her dansede hun med sanger og sangskriver Freja Kirk.

Tidligere har hun blandt andet danset med Basim, Patrik Wozniacki og Johannes Nymark. I 2012 gik hun og Joakim Ingversen hele vejen til toppen af sejrsskamlen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Der er kæmpe forskel i lønningerne, når de kendte træder ind på dansegulvet i TV 2's fredags-show. Flere tidligere deltagere afslører her, hvilken hyre de fik. Læs mere her: Vilde lønninger: Dét tjener de på 'Vild med dans'