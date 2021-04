Afslører kønnet: 'Jeg glæder mig helt vildt!'

Nu løfter parret sløret for kønnet på den lille, som er sat til at komme til verden i juni

Skuespilleren og forretningskvinden Julie Zangenberg er gravid og venter sit første barn med termin juni 2021. Det bekræftede hun på sin hjemmeside tilbage i december måned.

Nu afslører hun og hendes forlovede, Andreas Bagh, også kønnet på den lille baby.

'Vi skal have en lille dreng til juni!', skrev Julie Zangenberg i forbindelse medet interview på hendes firma, Cozy by JZs hjemmeside, hvor hun ligeledes skriver, at: 'Jeg glæder mig helt vildt! Glæder mig til at være med den lille og Andreas og at vi endelig skal holde babyen og lære den at kende.'

Men hvad den lille ny skal hedde, er endnu uvist. Lige nu bliver han kaldt 'Baby B'.

- Vi har en ‘arbejdstitel’, som vi kalder det. Men vi holder det for os selv, indtil vi har mødt ham og er sikre, fortæller hun.

Julie Zangenberg og Andreas Bagh har været sammen siden 2016. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Sluppet billigt

Tidligere har Julie Zangenberg fortalt, at hun har været heldig i forhold til sin graviditet.

- Det har været en blanding, men føler overordnet, jeg er sluppet billigt. Har haft en del kvalme og været ret udkørt, men har ikke været lænket til toilettet eller sengen (i hvert fald ikke hele tiden), som jeg har hørt, andre stakkels medsøstre har været, siger Julie Zangenberg.

Faderen til barnet er tidligere køkkenchef på michelin-restauranten Marchal, Andreas Bagh, som Julie Zangenberg i juni kunne fortælle, at hun var blevet forlovet med. Og Julie Zangenberg sender store roser i hans retning.

- Vores køleskab bugner. Man kan slet ikke stoppe ham. Der bliver lavet mærkelige juices kl 23.45 om aftenen, hvis det er det, jeg ønsker. Og han er med til og inde over alt i forhold til min graviditet.

