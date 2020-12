Afslører kønnet med mave-video

'Vores lille dreng er næsten klar til verden. Vi er så klar til ham', sådan skriver sangeren Medina til en video af sin mave, der kysses godt og grundigt af sin mand Malo.

Dermed fortæller den 37-årige altså, at barnet inde i maven altså bliver en lille dreng.

Tidligere har Medinas manager bekræftet, at sangeren og manden skal have barnet til februar.

Medina er gravid

Det har været et stort år for Medina, der både har afsløret sin graviditet, men også blev 'hemmeligt gift' ved et intimt bryllup i juni.

Parret stod frem som kærester i juni 2018, og foråret efter blev de forlovet. Denne sommer stod den så på bryllup for det lykkelige par, som i starten af det kommende år altså får et ekstra medlem til familien.

1. marts købte parret en luksuriøs lejlighed med tagterrasse på Frederiksberg, men den skulle ikke være deres bolig i mange måneder.

For nylig kom det frem, at lejligheden igen er sat til salg for 8,5 millioner kroner, og derfor tyder det altså på, at det kommende forældrepar er på jagt efter den bolig, hvor deres fælles barn skal starte livet.