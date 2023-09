Afslører 'kontroversiel' hobby: 'Jeg ved, jeg ikke burde'

Flere og flere får det som hobby, men konceptet urban exploring, hvor man udforsker spændende forladte steder, får til tider også kritik.

For kan man egentlig tillade sig at gå ind i et forladt hus eller opholde sig på forladt privat grund, når man ikke selv er ejer - selv hvis døren er åben og alt forfalder?

Det og meget andet med relation til urban exploring talte Bubber med lytterne om forleden som nattens emne, da han som vært var på job hos Radio4 i programmet 'Nattevagten'.

Kan ikke lade være

Og det havde en årsag.

Privat elsker tv-charmetrolden således at udforske noget, der engang var, men som nu står og forfalder.

- Det er aldrig planlagt. Jeg gør det, når jeg bare lige kommer forbi. Jeg kan ikke lade være. Det er kun mig i familien, der har den interesse. Og det har altid været sådan. Jeg har altid været sindssygt nysgerrig på det, siger Bubber til Ekstra Bladet.

Bubber på besøg i forladt plejecenter på Lolland. Privatfoto

Hvad er det, der fascinerer dig?

- Det er jo både sjælen i det og tidsbilledet. En tidslomme, man går ind i. Mange gange er der jo folk, som har smadret ting og der er grafitti osv., men andre gange er der simpelthen møbler, ting i garagen, ting på loftet og billeder på væggen.

- Du kan følge et spor til de her mennesker. Man kan se, hvilket tapet de har haft, her har de haft et gulvtæppe, her har de haft et fjernsyn hængende og her har de spist. Man kan fornemme det liv, der har været. Den dér tristhed og det sørgelige, der er overgået stedet. Det er jo helt vildt, for man får jo aldrig den fulde historie, men oppe i hovedet, der kører den jo bare rundt, siger Bubber.

Fortiden ånder på én

Han har netop været på Lolland i anden anledning, og her fandt han straks noget fascinerende.

- Jeg stødte ind i et forladt plejecenter. Det var i virkeligheden den der enormt flotte bygning udefra, der tiltrak mig, men så kunne jeg se bevoksningen og at det så spøgelsesagtigt ud, og så kom jeg ind på området og gik ind ad en af dørene.

- Man så alle de der hjælpemidler, elevatorer, trapper, tekøkkener, fællessalen, deres hyggekrog, fælleskøkkenet, tøj i skabene osv. Jeg elsker de steder, hvor man kan mærke fortiden, der ånder på en, siger Bubber.

Med sig ind i det forladte plejecenter havde Bubber sin lille baby, som blev født i marts 2023. Lille Rosa forstod dog nok ikke, hvad hun var med til. Privatfoto.

Kalder på mig

Er du bange for at gå ind, fordi du godt ved, det er på kanten?

- Ja, jeg ved jo godt, man ikke burde. Du går jo ind et sted, hvor du ikke er inviteret, og du har jo ikke adgang til det på den måde. Men på den anden side, så 'kalder det på mig'. Jeg bliver NØDT til at se det. Og man tænker jo nogle gange, at man vil vente til næste gang, man kommer forbi, man da kan det jo være for sent.

Men er det virkelig ulovligt, når det tydeligvis er forladt - og har været det længe?

- Det er det jo, egentlig. Da jeg lavede natradio om det for nylig, oplyste en lytter mig om, at det er paragraf 261, tror jeg hun skrev (paragraf 264, red.) - ulovlig indtrængen på privat grund. Det kan du reelt sigtes for. Det her er ikke en opfordring til noget, og jeg ved godt, det er på kanten.

Historiens vingesus

Bubber fortæller dog, at 'der jo er forskellige måder at gå ind på'.

- Jeg gør det med respekt, for jeg vil ikke tage oplevelsen fra andre. Jeg begynder ikke at stjæle, at ødelægge, lave om eller at begå hærværk - tværtimod. Jeg kunne ikke finde på at bryde ind.

- Men hvis et vindue står åbent, så går jeg ind. Jeg er bare helt benovet over, at man får lov at opleve det, før det er for sent. At mærke historiens vingesus.

